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بالصور.. محافظ البحيرة يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات

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قام اليوم الدكتور مصطفى هدهود، محافظ البحيرة، يرافقه اللواء نبيل عبد الفتاح، نائب مدير أمن البحيرة، برئاسة الحملة المكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، وأملاك الدولة بمراكز إيتاى البارود وكوم حمادة ووادى النطرون والنوبارية بمشاركة هيئة الطرق وقوات الشرطة.

وأسفرت الحملة عن إزالة تعديات صارخة على مساحة فدان على الطريق الزراعى السريع (إيتاى البارود – كوم حمادة) تعوق مسار الكوبرى الجديد الجارى إنشاؤه بجوار كوبرى التوفيقية القديم عبارة عن أسوار طولية وعرضية وحجرات بالطوب الأبيض والخرسانة المسلحة، كما تمت إزالة التعديات على مساحة 36 فدانا داخل المنطقة الصناعية بدواى النطرون مقام عليها عدد 6 منازل وعدد 4 غرف للمياه وتوليد الكهرباء.

إلى جانب إزالة 85 حالة تعد متنوعة مابين مبانى وعشش وأكشاك بالطريق الصحراوى بمنطقة وادى النطرون والنوبارية، كما تم ضبط 50 مخالفة مرورية.

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