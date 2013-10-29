محافظ البحر الأحمر يزور مصابى حادث السطو المسلح على محل ذهب بـ"غارب"

اطمأن اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، فى اتصال هاتفى مع الدكتور حسام عبده، مدير مستشفى الغردقة العام، على حالة مصابى حادث السطو المسلح على محل مصوغات ذهبية بمدينة رأس غارب.

كان ملثم قد قام بالسطو المسلح على أحد محلات المصوغات الذهبية، يسمى "مصوغات المحبة"، بشارع الحرية، بمدينة رأس غارب، مما أسفر عن مقتل صاحب المحل "ناصر موريس" وشهرته "أيمن موريس"، وإصابة 3 آخرين - رجل وسيدتان - كانوا متواجدين داخل المحل، أثناء السطو عليه، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى الغردقة العام لخطورة حالتهم ولعدم وجود الإمكانيات اللازمة بمستشفى رأس غارب المركزى.

على الفور تمكنت مباحث قسم شرطة غارب من ضبط الملثم، والذى يدعى "عبد الرشيد. أ. ع"، مقيم بسوهاج، ويعمل بإحدى شركات البترول بالمدينة، وتم اقتياده إلى قسم الشرطة.

من جانبه، أشار الدكتور حسام عبده، مدير مستشفى الغردقة العام، إلى أن السيدتين المصابتين لديهما شظايا طلق نارى بالوجه، وأن الرجل لديه كسر مضاعف فى الساعد نتيجة طلق نارى.