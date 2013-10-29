دراسة تقسيط إيجارات المحلات التجارية بمول الصداقة بأسوان

أثناء اللقاء الجماهيرى الذى عقده أمس محافظ أسوان مصطفى يسرى، كلّف المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بدراسة الآلية القانونية لتقسيط الإيجارات السنوية للمنتفعين بالمحلات التجارية بمول الصداقة الجديدة مع تكليف رئيس مدينة كوم إمبو لدراسة حالة المواطن سليمان محمود لتوفير كشك وتحقيق مصدر رزق له بمنطقة سبيل العرب مراعاة لظروفه الأسرية والاجتماعية، حيث إنه متزوج ولديه أسرة مكونة من 5 أفراد ويقيم بمنزل بالإيجار، مع دراسة حالة المواطن حارس الضوى من أهالى كوم إمبو لتوفير كشك أيضاً له بعد دراسة الملف الخاص به للوقوف على مدى استحقاقه لذلك من عدمه، بجانب تكليف رئيس لجنة الإسكان لدراسة 5 حالات وبحثها ليتم إدراجهم فى مشروع الإسكان الأولى بالرعاية.

كما قرر المحافظ خلال اللقاء الجماهيرى الأسبوعى صرف 1000 جنيه كإعانة عاجلة للمواطن عادل أحمد مراعاة لظروفه المعيشية والاجتماعية للسفر للقاهرة، حيث إنه يعانى من فشل كلوى مزمن ويقوم بعمل غسيل دموى بمعدل 3 مرات أسبوعياً ويتم حالياً تجهيزه للقيام بإجراء عملية زرع كلى بالقاهرة، حيث تبرع أحد أهل الخير بتحمل تكلفة العملية بمبلغ 104 آلاف جنيه، وقرر محافظ أسوان أيضاً خلال اللقاء صرف إعانات مالية عاجلة لعدد 5 حالات تتراوح من 100 إلى 500 جنيه مراعاة لظروفهم الأسرية والمعيشية والعلاجية.

ووجه المحافظ أيضاً إلى التنسيق مع مسئول هيئة تنمية بحيرة ناصر لدراسة مدى إمكانية إعفاء المواطن عبد النبى المعفى من الأقساط المتراكمة على سيارته لمدة 4 سنوات والعاملة بالبحيرة نظراً لظروفه الاجتماعية الصعبة، كما وجه مسئولى الصحة لاستخراج قرار علاج على نفقة الدولة للمواطن شريف عصام لإجراء عملية تجميل جراحية فى وجهه.



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