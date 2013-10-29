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تعليم الباحة يعتمد الدوام الشتوي

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اعتمد مجلس التعليم بمنطقة الباحة التوقيت الشتوي في جميع مدارس المنطقة ابتداء من يوم الأحد القادم.جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدت أمس برئاسة مدير عام التربية والتعليم بمنطقة الباحة سعيد بن محمد مخايش، وحضور مدير التربية والتعليم بمحافظة المخواة علي خيران الزهراني وأعضاء المجلس بقسمي البنين والبنات، وذلك بقاعة الاجتماعات بالإدارة وعبر الدائرة المغلقة.وقد حدد المجتمعون بداية الدوام الشتوي في مدارس الباحة بحيث يكون الاصطفاف الصباحي في تمام الساعة السابعة والربع صباحاً، وتبدأ الحصة الأولى في الساعة السابعة والنصف، فيما تم اعتماد التوقيت الزمني لمدارس المخواة بحيث يبدأ الاصطفاف الصباحي في الساعة السابعة صباحاً، وتبدأ الحصة الأولى السابعة والربع صيفا وشتاء.كما ناقش المجلس عددا من الموضوعات والمحاور المدرجة على جدول الأعمال جاء من أبرزها استعراض محضر جلسة المجلس السابقة ومدى ما توصلت إليه من أعمال. وأوصى المجلس في ختام الجلسة بأهمية تقديم احتياجات الميدان التربوي في جميع مدارس المنطقة ونقلها إلى المجلس عن طريق ممثلي الميدان التربوي من أعضاء المجلس كل فيما يخصه من طلاب ومعلمين ومديري مدارس والعمل على تلبيتها وتحقيقها.

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