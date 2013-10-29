وكيل إمارة جازان يتفقد مشاريع العيدابي والدرب

تفقد وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد السويد أمس عددا من المشاريع الصحية والتنموية والخدمية بمدينة جازان ومحافظتي العيدابي والدرب، اطلع خلالها على مراحل سير العمل بتلك المشاريع ونسب الإنجاز التي حققتها.وبحث خلال الجولة الموضوعات المتعلقة باحتياجات المشاريع والسبل الكفيلة بتذليل الصعوبات والعقبات التي قد تعترض تنفيذها، مؤكداً أهمية مثل هذه الجولات للوقوف على سير المشاريع الصحية والتنموية بمختلف المحافظات والمراكز وتلمس احتياجات المواطنين.رافق وكيل إمارة جازان خلال الجولة مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور مبارك بن ظافر عسيري وأمين المنطقة محمد بن حمود الشايع وعدد من المسؤولين.