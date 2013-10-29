1339 زائرة للبيت الوردي بجازان

عبد الرحمن شار (صبيا)

أكد حامد بن منصور محه المشرف العام على حملة التوعية بسرطان الثدي، التي نظمتها المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة بالتعاون مع جمعية زهرة وجمعية الملك فهد الخيرية النسائية بجازان تحت شعار «الحياة تستناك في جازان»، أن عدد زائرات «البيت الوردي» بلغ أكثر من 1339 زائرة منذ تدشين الحملة قبل أسبوع، مشيرا إلى أن الحملة لاقت تفاعلا واسعا من العديد من النساء في المنطقة، مضيفا أن الحملة اشتملت على معرض ضم ركن الفحص المبكر، والأركان التعريفية الأخرى التي يتم خلالها تقديم العروض المرئية والكتيبات والمطويات والبروشورات التوعوية لتوضيح أعراض المرض وأدوات الكشف عنه وأهمية الفحص الدوري، مشيدا بالجهود التي بذلتها اللجنة المنظمة المشكلة من كل من خلود عسيري مشرفة البيت، وجدان جعفر مشرفة المعرض، نجاة خيري مشرفة الفعاليات المصاحبة ويوسف عقيل المشرف الإعلامي.