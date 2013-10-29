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مسؤولان من «الصحة» يقفان على أعمال تخصصي تبوك

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 عبدالعزيز الرويلي (تبوك)

وقف وكيلا وزارة الصحة المساعد للشؤون الهندسية المهندس أحمد البيز، والمساعد لشؤون الإمداد الدكتور إبراهيم سعيد حافظ، والمشرف على مشروع مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك من قبل وزارة الصحة منصور الأسمري، على أعمال تجهيز مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك.وشملت الجولة مبنى العيادات الخارجية، والخدمات المساندة، والمبنى الرئيسي، ومرافق المستشفى المختلفة، والتجهيزات.فيما عقد اجتماع ضم المسؤولين عن المشروع، بحضور مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الصيدلي محمد بن علي الطويلعي، اطلع خلاله على تقارير التجهيز وأعمال التنفيذ النهائية المتعلقة باستلام المستشفى.وأكد مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة أن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك وجه بسرعة تشغيل المستشفى، مشيرا إلى حرص وزير الصحة والمسؤولين في الوزارة على سرعة التشغيل للمستشفى الذي يعد باكورة مجمع الملك عبدالله الطبي بمدينة تبوك الذي يضم إلى جانب مستشفى الملك فهد التخصصي مستشفى الصحة النفسية بسعة (200) سرير ومستشفى الولادة والأطفال بسعة (200) سرير، إضافة إلى مراكز طبية متخصصة ومجمع لإسكان العاملين ومرافق للخدمات العامة.وقد رافق الوفد أثناء الزيارة الميدانية مساعد المدير العام للشؤون الهندسية المهندس سليمان محمد العطوي، ومدير التجهيزات بالمديرية المهندس سالم الخثعمي والمشرفون الميدانيون على عملية التجهيز بالمستشفى.

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