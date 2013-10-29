أخبار عاجلة

علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

«المستشار الأسري» يقلص حالات الطلاق في «تنمية القريات»

Google+ Print

 عبدالعزيز المشيطي (القريات)

دشنت رئيسة القسم النسائي بمركز التنمية الاجتماعية بالقريات جواهر رحيل العنزي، برنامج المستشار الأسري (الطلاق.. أبغض الحلال) على مسرح مركز التنمية الاجتماعية، ضمن المبادرات التنموية لتحقيق الاستقرار الأسري، وذلك برعاية وإشراف مدير المركز بالمحافظة عبدالعزيز اليوسف.وبدأ البرنامج بآيات من الذكر الحكيم تلتها كلمة الافتتاح القتها هيا العريفج رحبت خلالها بالحضور، موضحة أن من أهداف برنامج المستشار الأسري (الطلاق.. أبغض الحلال)، إيجاد حلول مناسبة للحد من نسبة انتشاره بسبب تزايد نسبة الطلاق بالمملكة، مبينة أن الدراسات التي اجرتها وزارة التخطيط مؤخرا بالمملكة أكدت أن نسبة الطلاق ارتفعت خلال السنوات الماضية. تلت ذلك محاضرة بعنوان (لا طلاق مع توعية) القتها الدكتورة آمال السيد دكتورة النساء بمستوصف قوى الأمن بالقريات أوضحت خلالها أسباب الطلاق في المجتمع مثل الشك، وعدم الثقة، والإجبار على الزواج من شخص غير مناسب، وعدم الحوار بين الزوجين، وسوء الاختيار لشريك الحياة، وعدم معرفة كلا الزوجين بحقوق الآخر، كما سلطت الضوء على أهم الطرق لمكافحة الطلاق وعدم تفشيه بالمجتمع ومن أهمها الالتزام بالحجاب الإسلامي الكامل، وقيام كلا الزوجين بواجباته وعدم تدخل الأهل أو الأصدقاء بالمشكلات الزوجية، واختتمت المحاضرة بتقديم عدد من النصائح للزوجات من أجل حياه اسرية مستقرة. من جانبها أجرت هيا العريفج مقابلة مع إحدى المطلقات التي تعتبر المبادرة الأولى من نوعها في المنطقة، حيث تحدثت من خلالها (س. ع) عن تجربتها في اجتياز مرحلة الطلاق قائلة «الطلاق لا يعني الفشل بل بداية لانطلاقة جديدة حيث استكملت دراستي لتأمين مستقبل أفضل لي وتربية أبنائي تربية سليمة ولم يكن الطلاق عائقا دون تحقيق اهدافي بالحياة».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية