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رئيس اتحاد المصريين بالسعودية: تقدمت باستقالتى لتفشى الفساد

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أكد المهندس إمام يوسف، رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، أن اتحاد المصريين بالخارج، قام باختياره عضوا معينا فى مجلس إدارته بعد حصوله على أعلى الأصوات بين مرشحى ، وذلك بموجب الخطاب من مجلس الإدارة وبتاريخ 17\7\2012.

وأضاف يوسف لــ"اليوم السابع"، أنه فور دخوله مجلس إدارة اتحاد المصريين بالخارج والاطلاع على المستندات، اكتشف العديد من حالات الفساد وانحرافا مريعا عن أهداف الاتحاد، مشيراً إلى أنه مجرد ما هو إلا اسم ديكورى لأهداف وأغراض أخرى.

وأشار يوسف إلى أنه تقدم باستقالته من عضوية مجلس الإدارة، بعد التأكد من استحالة تصحيح الأوضاع الفاسدة التى تزكم الأنوف، بتاريخ 23 يوليو 2013م ، وقام بتقديم بلاغ إلى النائب العام برقم 748 بتاريخ 23/8/2012، ساردا فيه الوقائع التى اكتشفتها من وقائع فساد ثابتة.

ومن جانبه أوضح يوسف، أنه تقدم مع مجموعة من رموز الجالية بالسعودية بإنشاء الجمعية المتحدة للمصريين بالسعودية، بمعزل تام عن هذا الاتحاد العام للمصريين بالخارج، ودون أدنى استخدام لاسم الاتحاد، وأصبح اسمها الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، وإشهاره فى برقم 4671 لسنه 2012، تحت غطاء القانون رقم 84 لسنة 2012، وتم نشر الإشهار فى جريدة الوقائع الرسمية فى العدد 28 الصادر فى 4 فبراير لسنه 2013، وأيضا، التسجيل الرسمى بالقنصلية المصرية بالرياض برقم 9 لسنه2012.

ونفى يوسف، ما ذكره اتحاد المصريين بالخارج فى مذكرة رسمية مقدمة إلى النائب العام تتهمه بتشويه سمعه المصريين بالخارج لمطالبته بجمع الملابس القديمة والمستعملة من المقيمين بالسعودية، لتقديمها لمساعدة الشعب المصرى، قائلاً:لم أطالب بهذا الطلب السخيف فى صياغته الكاذبة"، مشيرا إلى أن جمع الملابس المستعملة للفقراء ليست جريمة، فالقاصى والدانى يعلم أن هناك العديد من الجمعيات الأهلية والخيرية تقوم بهذا العمل الجليل سواء فى خارج مصر أو داخلها، بما فيها قيام صندوق رعاية المصريين بالمملكة والعديد من الكيانات بهذا النشاط، فى إطار من التكافل الاجتماعى المحمود.

وكشف رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، أنه مستمر فى رفع دعاوى وشكاوى على اتحاد المصريين بالخارج، أمام النائب العام، مطالباً بالتحقيق فى هذه الافتراءات على حد وصفه.

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