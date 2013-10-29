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النيابة الإدارية تعترض على حضور أعضاء لجنة العشرة لمقر نادي قضاة مجلس الدولة

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النيابة الإدارية تعترض على حضور أعضاء لجنة العشرة لمقر نادي قضاة مجلس الدولة النيابة الإدارية تعترض على حضور أعضاء لجنة العشرة لمقر نادي قضاة مجلس الدولة

كتب : محمد العمدة الإثنين 28-10-2013 19:19

اعترض مجلس إدارة نادي مستشاري هيئة النيابة الإدارية على قيام أعضاء لجنة العشرة بحضور اجتماع بمقر قضاة مجلس الدولة.

وأصدر النادي بيانا اليوم، يعلن فيه اعترضه بشدة على قيام لجنة الخبراء بالاجتماع أول أمس بمقر مجلس الدولة، ووصف البيان ذلك بالتحيز الكامل لمجلس الدولة في هذا الوقت، خاصة وأن تلك اللجنة عدلت مواد الدستور في البداية.

وأضاف البيان، أن مجلس الإدارة يعرب عن أسفة وقلقله إزاء تصرف أعضاء لجنة الخبراء، وأن هذه اللجنة هي أيضا من تشترك في لجنة الصياغة.

وفي السياق نفسه، أكد المستشار مصطفى الشربيني عضو مجلس إدارة نادي هيئة مستشاري النيابة الإدارية، تمسك النيابة الإدارية التام والمطلق بما انتهت إليه لجنة نظام الحكم من منح ولاية القضاء التأديبي إلى النيابة الإدارية، وأن مجلس إدارة نادي النيابة الإدارية في انعقاد دائم ومستمر لمتابعة كافة التطورات في هذا الشأن عن قرب، مؤكدا أن مستشاري النيابة الإدارية تثق لجنة نظام الحكم ولجنة الخمسين.

وأضاف أن كافة الإجراءات التصعيدية مطروحة مهما كلف الأمر على حسب تتطور الأحداث.

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