بالفيديو .. ماذا فعل رجال مصر في أوروبا هذا الأسبوع؟

استحق محمود عبد المنعم "كهربا" لقب أفضل أداء في الأسبوع بعدما نجح في إحراز ثالث أهدافه مع لوزيرن في ثالث مباراة على التوالي ليقود ناديه للانتصار 1-0 على لوزان في الدوري السويسري.

بعكس كهربا، لم ينجح محمد صلاح أو محمد النني لاعبا بازل في جذب الأضواء لهما هذا الأسبوع، فالأول لم يشارك لأكثر من 15 دقيقة كبديل والأخير ظل على دكة البدلاء في التعادل السلبي مع زيورخ.

ظهير منتخب مصر أحمد المحمدي لم يكن أفضل حالا من مواطنيه عندما احتسب الحكم عليه ضربة جزاء مشكوك في صحتها في أخر عشر دقائق من لقاء هال سيتي و توتنام، منهيا اللقاء بفوز الفريق اللندني 1-0 بهدف روبرتو سولدادو من نقطة الجزاء.

شهدت المباراة دخول مهاجم منتخب مصر محمد ناجي "جدو" قائمة الفريق لأول مرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن أبى مدرب النمور ستيف بروس أن يدفع به في ستاد وايت هارت لين.

في الدوري البرتغالي، شارك أحمد حسن "كوكا" في هزيمة فريقه 1-0 أمام جيل فيسنتي قبل أن يتم استبداله بين شوطي اللقاء.

لاعب آخر تم تغييره في نفس التوقيت بين الشوطين كان المدافع علي غزال في خسارة ناسيونال 2-0 خارج الأرض أمام العملاق بنفيكا.

شارك أحمد ياسر - 21 عاما - لأول مرة مع ناديه ليرس البلجيكي لكن تم إستبداله بعد 58 دقيقة في خسارة فريقه 2-0 أمام اوستند.

لاعب خط وسط منتخب مصر حسام غالي إشترك في المباراة كاملة بينما ظل زميله أحمد سمير فرج ملازما الدكة رغم كونه أساسياً لناديه منذ بداية الموسم.