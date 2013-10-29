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النيابة العسكرية تحقق مع رجل تنكر في زي "منتقبة" ليراقب تحركات الجيش في رفح

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النيابة العسكرية تحقق مع رجل تنكر في زي "منتقبة" ليراقب تحركات الجيش في رفح النيابة العسكرية تحقق مع رجل تنكر في زي "منتقبة" ليراقب تحركات الجيش في رفح

كتب : إنجي هيبة منذ 2 دقيقة

قالت مصادر عسكرية مطلعة بقيادة الجيش الثاني الميداني بمحافظة الإسماعيلية، إن النيابة العسكرية بمنطقة الجلاء المختصة بالتحقيق في الوقائع التي تخص القوات المسلحة بمنطقة إقليم القناة وسيناء، بدأت التحقيق مع رجل ضُبط يراقب تحركات الجيش برفح متنكرا في زي سيدة منتقبة.

وكانت قوات الجيش الثاني العاملة على تأمين مدينة رفح، نجحت في القبض على شخص يرتدي زي سيدة منتقبة، أثناء مراقبته أوضاع أحد الكمائن الأمنية بمدينة رفح.

ولاحظت قوة التأمين سيدة منتقبة في محيط الكمين تتحرك بطريقة مريبة، وبمحاولة استيقافها لسؤالها عن سبب تواجدها حاولت الفرار وتحركت بسرعة لا تتناسب مع كونها سيدة، فطاردها أفراد الكمين وألقوا القبض عليها، وتبين أنها رجل يتنكر في زي سيدة منتقبة لمراقبة أوضاع القوات، ونقل تلك المعلومات للعناصر الإرهابية والجهات الخارجة عن القانون.

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