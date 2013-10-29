الأشغال تعتمد قرارات تمليك مساكن حكومية لـ 193 مواطناً

اعتمد معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة، أسماء 193 مستفيدا من تمليك المساكن الحكومية، في إمارة رأس الخيمة وإمارة الفجيرة وإمارة عجمان، ويأتي اعتماد المساكن ضمن سلسلة قرارات تمليك تم اعتمادها مسبقا من قبل وزارة الأشغال العامة بلغ عددها خمسة آلاف و229 قرارا.

وقد تم اعتماد الأسماء بناء على توصيات لجنة توزيع المساكن الحكومية التي تضم ممثلين عن وزارة الأشغال وبرنامج الشيخ زايد للإسكان، ومديري البلديات في الإمارات المعنية، إضافة إلى ممثلي وزارة المالية والشؤون الاجتماعية والاقتصاد، حسب القانون الاتحادي رقم (11/2007) بشأن تنظيم الانتفاع بالمساكن الحكومية.

وذكرت الأشغال أن المستفيدين سيتسلمون القرارات الخاصة بالتمليك في أماكن محددة، حيث يتم تسليم قرارات التمليك بإمارة عجمان في بلدية عجمان، وفي إمارتي رأس الخيمة والفجيرة في مكاتب وزارة الأشغال العامة، مبينة أنه يتوجب على المستفيدين إبراز خلاصة القيد الاصلية أو جواز السفر الأصلي أو بطاقة الهوية، وفي حال تعذر الحضور الشخصي للمستفيد وحضور من ينوب عنه فإنه يتوجب إحضار وكالة بذلك، وكذلك الأمر بالنسبة للورثة المستفيدين فيتوجب عليهم إحضار وكالة الورثة.

وأضافت إنه بإعلان هذه الدفعة يبلغ العدد الاجمالي الذي عملت عليه لجنة توزيع المساكن الحكومية منذ عام 2008 إلى العام الحالي أكثر من خمسة آلاف و 245 قرار تمليك مساكن للمستفيدين في إمارات الدولة. وفي ما يلي اسماء المستفدين

طلب تمليك

دعت الوزارة المواطنين المنتفعين من المساكن الحكومية في السنوات السابقة أو من ينوب عنهم للتوجه الى مكاتب الوزارة وتقديم طلب تمليك مسكن حكومي يؤهلهم لاستلام القرارات المعتمدة لتمليك المسكن مــن وزيــر الأشغال، والتي تمكن المواطن من مسكنه.

وأضافت إن على المستفيد اتخاذ الخطوة الأولى والمتمثلة في استيفاء المستندات المطلوبة التي تشمل صورا من خلاصة القيد، وجواز السفر، وصورة من بطاقة الهوية ومن محضر الاستلام، إضافة الى حصر إرث «في حالة وفاة المستفيد»، وفاتورة كهرباء.

«مساندة» تنتهي من مشروع «وطني» السكني

انتهت شركة أبوظبي للخدمات العامة "مساندة"، من جميع الأعمال في مشروع وطني السكني المرحلتين الأولى والثانية والتي يبلغ عدد الفلل فيها نحو 703، وسوف تقوم بتسليم المشروع إلى بلدية أبوظبي تمهيداً لتوزيع الفلل على المواطنين.

وكانت شركة صروح العقارية بدأت العمل في المرحلة الأولى من مشروع وطني في شهر أبريل عام 2010، والمرحلة الثانية في شهر ديسمبر 2010، وذلك بالتعاون مع مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، قبل أن ينتقل الإشراف على تنفيذ المشروع إلى شركة "مساندة" التي تابعت المشروع وتمكنت من إنجازه في الموعد المحدد.

وتبلغ المساحة الإجمالية للمشروع في مرحلتيه والذي تم تنفيذه لصالح ديوان سمو ولي عهد أبوظبي، قرابة 71.7 هكتاراً ويقع في منطقة خليفة أ بالقرب من مدينة أبوظبي، وبتكلفة إجمالية للمشروع 1.541 مليار درهم شاملة البنية التحتية.

وقال المهندس علي الحاج المحيربي المدير التنفيذي للمباني وخدمات إدارة المشاريع في شركة "مساندة" إن مساحة المرحلة الأولى من مشروع وطني بلغت 43 هكتاراً، ويتضمن 303 فلل، وبتكلفة إجمالية للمشروع مع البنية التحتية 761 مليون درهم إماراتي، وبلغ متوسط مساحة البناء للوحدة السكنية 405 أمتار مربعة، وغلب على الفلل التصميم التراثي.

خدمات

وأضاف أن كل فيلا تتألف من طابقين، وتحتوي على 4 و 5 غرف نوم بالإضافة للمجلس والخدمات الأخرى من مطابخ وحمامات وكراجات للسيارات وغرف للخدم، وغيرها من المستلزمات الأساسية للأسرة الإماراتية.

وأوضح أن المساحة الإجمالية للمرحلة الثانية في مشروع وطني بلغت 28.7 هكتاراً، وبلغ عدد الفلل فيها 400 فيلا وبتكلفة إجمالية لهذه المرحلة بلغت 780 مليون درهم إماراتي، شاملة البنية التحتية، وبنيت الوحدات السكنية على نسق التاون هاوس على مساحة 360 مترا مربعا وغلب عليها كذلك التصميم التراثي.

وأشار إلى أن كل فيلا تتألف كذلك من طابقين، وتحتوي على 4 غرف نوم ومجلس إلى جانب الخدمات الأساسية من مطابخ وحمامات وغرف للخدم وغيرها.

وأكد المحيربي أن مشروع وطني يأتي في إطار الاهتمام البالغ والدعم المتواصل لقيادتنا الرشيدة التي تحرص على توفير المسكن الملائم لأبناء الإمارات، والمزود بجميع الاحتياجات الأساسية لينعموا بالراحة والسكينة.

كشف بطلبات تمليك المساكن الحكومية لإمارة (عجمان، الفجيرة، رأس الخيمة)

عجمان

اسم المنتفع

حمد أحمد عبدالله البلوشي

مريم راشد علي السامان

علي عبدالله سعيد الكتيبي

ورثة محمد عبيد ماجد السويدي

سيف عبيد حميد الشيخ

الفجيرة

اسم المنتفع عبدالرحمن خميس علي المطيري

خلفان معضد خلفان القايدي

سعيد راشد عبيد الحساني

خالد عبدالله محمد السعدي

حميد عبدالله راشد الظنحاني

ورثة علي محمد سعيد الحنطوبي

أحمد سليمان أحمد الخديم

سعيد محمد سلمون الصريدي

ورثة سالم راشد سعيد المسماري

أحمد محمد راشد الزحمي

عبدالله أحمد سليمان

خليفه عبدالله سيف الكعبي

محمد عبدالله راشد الخطيبي

عبدالله عيسى عبدالله البلوشي

علي أحمد عبدالله عبيد

ورثة سعيد عبيد سعيد الهنداسي

غريب أحمد غريب الصريدي

وليد محمد أحمد سعيد علي العبدولي

علي محمد سليمان الصريدي

فاطمة حميد سالم

عبدالله عبدالرحمن أحمد الظنحاني

ورثة محمد سلمون محمد الصريدي

عبيد أحمد عبدالله المرشدي

راشد جمعة محمد

ورثة عبدالله محمد سعيد الصريدي

مصبح سالم اصبيح الزحمى

ورثة حامد طحنون سعيد اليماحي

إسلمية سعيد ماشي المسماري

ورثة محمد سيف خليفه

خميس راشد خميس الزيودي

راشد محمد سعيد اليماحي

حسن راشد سعيد الحمودي

راشد بريك بخيت المخمري

ورثة محمد هلال سليمان الكندي

ورثة عبدالله محمد غريب

محمد خصيف علي الخزيمي

هلال محمد علي الظنحاني

عبدالله سعيد محمد

مصبح سعيد معضد الزحمي

أحمد راشد أحمد الشحي

علي محمد عبدالله الظنحاني

علي سعيد الشكاي

حسن محمد سالم بن صياح

رأس الخيمة

محمد علي راشد المعمري

محمد راشد محمد رشدوه الحبسي

ورثة/ مصبح علي سعيد الخويصري

ورثة/ سالم راشد محمد الحميدي

راشد محمد سعيد بن رشود

ورثة/ سيف علي حمدات السلحدي

سعيد راشد حسن لحريميش

محمد علي سعيد الشحي

ورثة/ أحمد راشد قدور

راشد محمد راشد عليوه الحبسي

عبدالله أحمد سعيد أبد الشحي

ورثة محمد علي محمد الموتر

أحمد راشد محمد رشدوه الحبسي

محمد سيف محمد ثابت القايدي

إبراهيم أحمد إبراهيم طشه الشحي

ورثة/ محمد خميس عبيد بهلول

خليفة سالم محمد بن ثابت القايدي

سالم علي سعيد البخيتي الشحي

حسن محمد علي سعيد الهباش

ورثة/ خميس سعيد هلال خباب الدهماني

ورثة/ سالم علي مسلم غافري

خلفان سعيد خلفان المقبالي

علي سعيد علي الدبدوب

سليمان حسن الثالث وإخوانه الأيتام

محمد سالم أحمد ارشود

أحمد شيبان محمد الدبدوب الشحي

طالب علي خليفه المحرمي

راشد سعيد زيد اسدوه

أحمد علي راشد الحيمر

محمد مسعود سعيد اليريدي

علي عبيد خميس بن ديه النقبي

سيف محمد سيف الزعابي

ورثة/ راشد علي خليفه المحرمي

ورثة/ عبدالله محمد زيد بوحميد

علي راشد محمد غبرون الشحي

راشد محمد راشد ساعد الشميلي

ورثة/ محمد راشد سليم القيشي

وليد شيبان محمد الدبدوب ووالدته

علي زيد سيف الحبسي

ورثة/ ناصر علي سعيد الحبسي

محمد راشد سعيد عبيد

ورثة/ سعيد علي سعيد تكلاني الزعابي

راشد علي صياح الراعي النقبي

ورثة/ راشد سعيد بن حمدون

سيف عبدالله سليمان العبيدالله الشامسي

سليمه سرحان نوبي

ورثة/ أحمد سليمان محمد الصرومي

ورثة/ خلفان عبدالله سرور

سيف علي زيد الحبسي

علي مطر محمد بورقيبه

علي حسن سليمان القيزي

محمد مطر محمد بورقيبه

ورثة/ مبارك سليمان محمد القايدي

سالم سعيد سالم المزروعي

ورثة/ حسن سعيد عبود لحمودي

سعيد محمد مطر محمد بورقيبه

أحمد إبراهيم محمد بوعتابه الزعابي

ورثة/ راشد محمد علي الهامر

موزة علي بوراسين وعلياء أحمد

خميس سعيد سبيت

ساميه سيد عبدالحميد عمران

علي جوهر مبارك الحلي الزعابي

علي محمد علي راسين

محمد علي سعيد القحطاني

ورثة / راشد سعيد عبيد الخاطري

ورثة/ سعيد خلفان سعيد المقبالي

إبراهيم وهيفاء ووفاء أبناء إبراهيم عبيد ليواد

ورثة/ عتيق هلال عبيد مفتاح الخاطري

علي راشد علي بوهنيدي

مريم سعيد ناصر الطنيجي

ورثة/ جاسم محمد جاسم الطنيجي

ورثة/ حسن عبدالله محمد ابد

مريم حسن أحمد البحار

ورثة/ علي عيسى محمد المروي

ورثة/ سعيد حميد سعيد بن عليوه ورثة/ علي سعيد محمد القيشي

جمعة حمد جمعة الدهماني

محمد راشد سيف القيشي

علي رشود سليم القيشي

سعيد راشد عليوه

سيف راشد سيف القيشي

محمد راشد سعيد الرفاعي

ورثة/ سعيد راشد محمد بن جسيم

محمد سعيد مالك الظهوري

سعيد أحمد راشد الحبسي

أحمد سالم سعيد الغناه الغافري

راشد سلطان راشد علوان الحبسي

سعيد محمد سعيد العيطوب الشميلي

ورثة/ راشد محمد حسن الحسوي

ورثة/محمد أحمد تركي حريميش

حسن عبدالله حسن سليم الحبسي

خميس محمد خميس الطويل

عبدالله أحمد راشد مسمار

ورثة/ خميس علي المقدم

ورثة/ راشد سعيد عبيد الخاطري

ورثة/ علي خميس علي المقدم

خرباش عبدالله علي سويد

ورثة/ محمد تركى راشد بن علوان

علي سالم عبدالله بن لوح الدهماني

هلال محمد هلال سريح

ورثة/ مصبح خلفان خميس القايدي

ورثة/ أحمد عبيد أحمد سنيدي

راشد عبدالله سعيد الماجد الزعابي

علي حسن علي الشري الشحي

عائشة ماجد خليفة الكيبالي وأبناؤها ميره محمد سعيد

حسن محمد حسن الحبسي

محمد سعيد عبيد بوهنيدي

ورثة/ علي سعيد عبدالله توير

محمد عبدالله محمد الرحبي

محمد أحمد محمد اليعقوبي

عبيد خميس عبيد الشهياري

محمد راشد إبراهيم الطابور وإخوانه

ورثة/ مبارك جمعه مبارك الغزال

سعيد راشد سعيد الخاطري

ورثة/ راشد سعيد المعركه

سعيد عبدالله أحمد الابيض

سعيد مصبح سالم حامد المزروعي

عبدالله مفلح عبدالله النقبي

عبدالله سلطان راشد علوان

راشد سعيد راشد الهف

أحمد سعيد سالم خميس اليليلي

محمد أحمد خلفان الأصم وأبوه

علي سالم هاشل وأخوه ووالدته

عبيد مبارك سعيد العواني

حميد سعيد محمد بن غازي

مطر سعيد حسن لحه

ورثة/ سعيد راشد الشميلي

ورثة/ علي سيف الرحبي

علي سعيد راشد الخوش

ورثة/ سيف أحمد رشود الخنبولي

محمد راشد علي حقموه

ورثة/ راشد سعيد عبيد الحبسي

عبدالله راشد سعيد عبيد الحبسي

سالم محمد راشد سعيد الطياري

أحمد إبراهيم محمد بوعتابه الزعابي

ورثة/ سعيد سالم خميس اليليلي

خلفان سيف محمد الكعبي

متعب سالم سيف الكعبي

عبيد علي عبيد المنصوري

سعيد حارب سالم المزروعي

سيف سالم عبيد الكعبي

محمد عبدالله محمد الشاعر

بخيت سعيد سالم صنقور

محمد سعيد درويش الدهماني