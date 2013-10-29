عصام القاسمي يفتتح معرض الكتاب القانوني الرابع

افتتح الشيخ عصام بن صقر القاسمي رئيس مكتب صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، معرض الكتاب القانوني الرابع، بمقر معهد التدريب والدراسات القضائية في المدينة الجامعية بالشارقة، الذي يقام تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، وذلك بحضور معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل رئيس مجلس إدارة المعهد.

والمستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام المعهد، والقاضي الدكتور جمال السميطي مدير عام معهد دبي القضائي، والمستشار عبيد سيف بن تريس القمزي نائب المدير العام بمعهد التدريب والدراسات القضائية.

والمستشار أحمد صالح الشحي مستشار مكتب مدير عام المعهد، والمستشار ناصر نصار المستشار القانوني في ديوان صاحب السمو حاكم الشارقة، والعقيد الدكتور جاسم خليل ميرزا مدير إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لخدمة المجتمع في شرطة دبي.

كما حضر الافتتاح مديرو الإدارات في المعهد، الأستاذ محمد إبراهيم خميس المازمي مدير إدارة الدراسات والأبحاث، ورئيس اللجنة المنظمة للمعرض، والأستاذ محمد يوسف العوضي مدير إدارة التدريب، والأستاذ طارق القصيمي مدير إدارة الشؤون المالية والموارد البشرية، والأستاذة جيهان حافظ مدير إدارة التخطيط الإستراتيجي والتميز المؤسسي، والأستاذ أحمد الشرهان رئيس قسم التسويق والعلاقات العامة، ومدير مكتب المدير العام، وعدد من القضاة والمستشارين، وأساتذة القانون.

مشاركة

ويستمر المعرض إلى 30/10/2013م، ويشارك فيه 24 جهة من المؤسسات القانونية والجامعات والمكتبات المتخصصة في القانون، وقد بلغ عدد العناوين لهذا العام 3485 مقابل 3195 عنواناً العام الماضي.

وقد تجول الشيخ عصام في أجنحة المعرض واطلع على آخر الإصدارات القانونية، إضافة إلى تجوله في معرض الصور المصاحب عن أنشطة المعهد، ومعرض المخطوطات التراثية عن القضاء الذي أقيم بالتعاون مع مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث.

نجاح

وقال المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية، نظراً للنجاح الذي حققه معرض الكتاب القانوني في دوراته الأولى والثانية والثالثة، يستمر المعهد في تنظيمه للسنة الرابعة على التوالي، وذلك برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، وذلك لما يقدمه من فائدة ثقافة قانونية.

سواء من خلال الكتب القانونية والقضائية المتوفرة أو من خلال الفعاليات المصاحبة للمعرض من ندوات ومعرض صور، وانطلاقاً من الهدف الإستراتيجي للمعهد والخاص بتعزيز الدراسات والأبحاث والإصدارات القانونية والقضائية فقد جاء تنظيم المعرض ليحقق هذا الهدف، وذلك من خلال مشاركة أكبر عدد من الجهات القانونية والقضائية ودور النشر والمكتبات القانونية المتخصصة.

ويسعى المعهد من خلال تنظيمه للمعرض بمقره في المدينة الجامعية بالشارقة إلى أن يكون نقطة التقاء لأهل الاختصاص وطلاب القانون والجهات القانونية ودور النشر والمكتبات القانونية ليكون رافداً أساسياً للثقافة القانونية وللاطلاع من خلاله على آخر المستجدات القضائية والقانونية في الدولة، خاصة وأن قيادتنا الحكيمة تولي القضاء أهمية كبيرة نظراً لدوره الهام والفعال في بناء المجتمع والدولة.

أشار المستشار الدكتور الكمالي إلى أن جديد هذا العام مشاركة معاهد قضائية من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث يشارك في المعرض كل من معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، ومركز الدراسات القانونية والقضائية في قطر.

شخصية المعرض

من الفعاليات المستحدثة هذا العام (شخصية المعرض)، وقد تم اختيار القاضي الدكتور عبد الوهاب عبدول رئيس المحكمة الاتحادية العليا كشخصية المعرض لهذا العام، والذي تلقى تعليمه المدرسي في مدارس عجمان والشارقة، وحصل على إجازة القانون من جامعة الإسكندرية.

وشهادتي الماجستير والدكتوراه من جامعة محمد الخامس بالرباط، والتحق فور تخرجه بسلك القضاء، وتدرج في مدارج الوظيفة القضائية من وظيفة وكيل نيابة حتى وصل إلى منصب رئيس المحكمة الاتحادية العليا، وهو أول مواطن يتبوأ هذا المنصب القضائي الرفيع.

«قضاء أبوظبي» تشارك في المعرض الوطني للتوعية المجتمعية

تشارك دائرة القضاء في أبوظبي للسنة الثالثة على التوالي في المعرض الوطني للتوعية المجتمعية والخدمات الإنسانية "توعية 2013" الذي بدأ أمس في مركز أبوظبي للمعارض ويختتم غدا الأربعاء.

وتهدف الدائرة من خلال مشاركتها إلى تعريف كافة أفراد المجتمع بفئاتهم المختلفة بالخدمات التي تقدمها للجمهور والمتقاضين، بالإضافة إلى المساهمة بفعالية في تأسيس تظاهرة توعوية من خلال تجمع الهيئات والمؤسسات والإدارات المعنية بالتوعية المجتمعية والتطوع والخدمات الإنسانية للتعريف بخدماتها بشكل مباشر لزوار المعرض من طلبة المدارس والجامعات والأسر الإماراتية والمقيمة.

لتحقيق أعلى درجات الوعي بين شرائح المجتمع في مختلف المجالات التي تخص الإنسان سواء في حياته اليومية أو لمستقبل الأجيال القادمة، فضلاً عن تحقيق تواصل مباشر بين زوار المعرض وكافة قطاعات وإدارات الدائرة.

تنوع

وأوضحت دائرة القضاء في أبوظبي أن مشاركتها هذا العام تتميز بالتنوع في تقديم الأنشطة، مع اهتمام خاص بالأنشطة التوعوية الموجهة لفئتي الأطفال والمراهقين، حيث يقدم جناح الدائرة في المعرض للزوار من طلاب المدارس الصغار فرصة محاكاة دور القاضي والمحامي في قاعة محكمة نموذجية مصغرة للأطفال.

وسيكون بمقدور الأطفال لعب دور القاضي أو المحامي في قاعة محكمة حقيقية مصغرة بما يعزز في نفوسهم قيمة العدالة إضافة لتلمس الحقوق الأساسية في عملية التقاضي مثل الحق في الدفاع والترافع.

كما يتواجد في جناح المعرض "عادل" وهي الشخصية الكرتونية المعتمدة للدائرة ليرافق الأطفال من زوار الجناح ويقدم لهم التوعية.

مسرح العرائس

وقد لفتت دائرة القضاء انتباه الجمهور بمشاركتها النوعية هذا العام، حيث نظمت للمرة الأولى "مسرح العرائس" والذي يوضح للزوار من طلاب المدارس الصغار سلبيات الكذب، كما ساهم موظفو الدائرة في إنجاح العمل عن طريق تحريك العرائس لتمثيل قصة تدور أحداثها حول تبعات الكذب وضرورة الحرص على عدم ترك الأطفال في الأماكن العامة دون رقابة الكبار.

كما عرضت دائرة القضاء بعض الأفلام التوعوية التي أنتجتها والمأخوذة من واقع ملفات المحاكم، والتي أرادت التطرق لها في الأفلام بناء على تجربتها التخصصية العملية والدراسات التي يجريها المختصون في مختلف إداراتها لبحث القضايا التي تؤثر في سلامة النسيج الاجتماعي في الدولة.

فقد تناول الفيلم الأول مسألة اجتماعية أصبحت تتقدم إلى صدارة القضايا المهمة في حياتنا اليومية المعاصرة وهي الدور المتزايد لوسائل التواصل الاجتماعي مثل «فيس بوك» وغيره، بينما تناول الثاني ضرورة توعية الطلاب بمخاطر تعاطي المخدرات.