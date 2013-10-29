«دو» تحصد الجائزة الذهبية لفئة مشاريع الطاقة الصغيرة

أعلنت شركة "دو" عن فوزها بالجائزة الذهبية لفئة مشاريع الطاقة الصغيرة وذلك ضمن جائزة الإمارات للطاقة، وقام سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، والرئيس الفخري لجائزة الإمارات للطاقة بتكريم دو.

حيث تسلم عثمان سلطان الرئيس التنفيذي للشركة الجائزة بحضور جانب من فريق الإدارة العليا في الشركة. وقد عقدت جائزة الإمارات للطاقة حفلها تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي مساء 27 أكتوبر.

وحصلت دو على الجائزة تقديرا للمعايير الخضراء التي اعتمدتها في تصميم مركز مبيعاتها المستدام . وهو مركز المبيعات الأول من نوعه في الإمارات الذي يحصل على شهادة LEED البلاتينية العالمية.

وقال عثمان سلطان الرئيس التنفيذي لـ شركة دو:"لقد تشرفنا بهذه الجائزة ونعتبرها تتويجا لمجموعة الجوائز التي حصلنا عليها تقديرا لمشروع مركز مبيعاتنا الأخضر في الفجيرة، ونحن حريصون على ترجمة رؤية القيادة الإماراتية لتحقيق اقتصاد أخضر في الإمارات، لذا جعلنا ممارسات الاستدامة جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية عملنا .