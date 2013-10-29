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منصور بن زايد يبحث تعزيز العلاقات مع نائب رئيس الوزراء الصربي

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منصور بن زايد يبحث تعزيز العلاقات مع نائب رئيس الوزراء الصربي منصور بن زايد يبحث تعزيز العلاقات مع نائب رئيس الوزراء الصربي

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في مكتب سموه بقصر الرئاسة الكساندر فيتتش النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الصربي والوفد المرافق له الذي يزور البلاد حالياً.

تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، إضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء معالي حمد عبدالرحمن المدفع الأمين العام لشؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة ومحمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية.

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