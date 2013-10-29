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سلطان بن زايد يعزي غدير الحميري في وفاة حفيدته

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سلطان بن زايد يعزي غدير الحميري في وفاة حفيدته سلطان بن زايد يعزي غدير الحميري في وفاة حفيدته

قدم سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، أمس، واجب العزاء لغدير سعيد بن حبوه الحميري، في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى حفيدته، وذلك في منزل العائلة في مدينة سويحان.

وعبر سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيدة، سائلاً المولى عز وجل أن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

كان في استقبال سموه، غدير سعيد بن حبوه الحميري، وولده سعيد، والد الفقيدة، وإخوانه ولفيف من آل الحميري الذين ثمنوا حرص سموه على مشاركة إخوانه وأبنائه المواطنين عامة مناسباتهم الاجتماعية المختلفة، مشيرين إلى أن زيارة سموه أسهمت في التخفيف من أحزانهم وشدت من أزرهم.

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