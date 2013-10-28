بالوتيلي يكمل اسبوعه السيء بحادث سيارة

أكمل ماريو بالوتيلي نجم ميلان والكرة الإيطالية اسبوعه غير الطيب بمشكلة جديدة، خارج الملعب هذه المرة.

بالوتيلي شارك مع ميلان في الخسارة أمام بارما بنتيجة 3-2 ضمن الجولة التاسعة من موسم الدوري الإيطالي.

خلال المباراة تم استبدال بالوتيلي، وهو حدث نادر بالنسبة لعدم وجود نجوم على مستوى سوبر ماريو في الروسونيري.

لكن ماسيمو أليجري المدير الفني لميلان وقتها عقب بأن ماريو لم يكن جيدا ولهذا خرج.

واليوم الاثنين، ذكرت شبكة "ميديا ست" الإيطالية والمملوكة لسيلفيو برلسكوني رئيس نادي ميلان أن بالوتيلي كان طرفا في صدام بالسيارات أثناء توجهه لمدينة بريشيا لمقابلة عائلته.

ولم يحدد التقرير الإيطالي مدى تأثر النجم الدولي صاحب الأصول الغانية بالحادثة.