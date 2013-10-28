برغم قرار وقفه عن العمل..أبو سمرة يدير مستشفى كفر الشيخ

فى واقعة الأولى من نوعها عاد الدكتور عمرو أبو سمرة، مدير مستشفى كفر الشيخ الموقوف عن العمل لإدارة المستشفى صباح ومساء اليوم رغم استمرار قرار إيقافه ولم يصدر حتى الآن قرار بالعودة.

وأكد المهندس حافظ عيسوى، السكرتير العام للمحافظة فى تصريح لـ"اليوم السابع" عبر الهاتف أن الدكتور عمرو أبوسمرة موقوف عن العمل ولم يصدر قرار بعودته للعمل وأن من يدير المستشفى هو الدكتور محمد العادولى، نائب مدير المستشفى.

وأشار أنه لم يتم إصدار قرار خاص بإلغاء الإيقاف عن العمل للدكتور عمرو أبو سمرة، حتى مساء اليوم الاثنين.

جدير بالذكر أن عدداً من أطباء المستشفى وعلى رأسهم ثلاثة مصممون على استمرار المدير الموقف عن العمل فى مزاولة عمله مهما كلفهم الأمر، وهذا ما حدث اليوم بالفعل فالدكتور عمرو أبوسمرة، يدير المستشفى فى موقف هو الأول من نوعه.