' الأهلي جاهزون لمواجهة سرعات أورلاندو الفائقة '

يرى محمد أبو العلا مدرب الأحمال بالأهلي أن لاعبوه جاهزون بدنيا لما يتميز به منافسهم أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الاهلي مطلع الشهر المقبل نهائي دوري الأبطال أمام أورلاندو بايرتس بجنوب إفريقيا والقاهرة على التوالي.

وقال أبو العلا في تصريحات لموقع ناديه: "فريق أورلاندو من أفضل فرق القارة من الجانب البدني والسرعات في هذه الفترة، ومن خلال متابعتي للفريق الجنوب أفريقي منذ بداية البطولة".

وأضاف "الإعداد البدني الخاص بهذه المباراة يتضمن ضرورة إزالة تأثر اللاعبين بالمرحلة الماضية وزيادة المعدل البدني لما هو قادم لأنك ستصطدم بعناصر بدنية قوية و سريعة للغاية".

واستكمل أبو العلا بأنه يعمل علي ذلك خلال الفترة الماضية وهو ما كان له مردود إيجابي علي لاعبي الأهلي خلال ودية الداخلية الأخيرة ووضح عدم تأثر اللاعبين بعدد من الرحلات الشاقة مؤخراً ما بين غانا والجونة وهو ما يتمنى تداركه أكثر قبل مباراة أورلاندو الأولى المرتقبة والمقرر الثاني من نوفمبر المقبل.