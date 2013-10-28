جمعية السواقي وحركة المشاركة الشعبية تابعوا تجربة مجلس مدينة سنورس في التخلص من الاشغالات والقمامة ..

عبدالرحمن سالم -الفيوم-

بدعوة من نائب رئيس مركز سنورس بالفيوم المهندس عبد المجيد ابو عيشة توجه المحامي خالد حسين وحسن الشربيني ممثلين عن جمعية السواقي لتنمية المجتمع والبيئة وحركة المشاركة الشعبية لتفقد اعمال ازالة الاشغالات والنظافة علي طريق الفيوم القاهرة والتي ينفذها حاليا المهندس محمد طلبه رئيس المركز ، لينهي مأساة ظلت قرابة عامين في الحي الممتد من منطقة البورة بالقرب من مفارق حماده ، حيث تتمثل المشكلة في تراكم تلال من القمامة والقاذورات وبقايا مخلفات أهل المنطقة القريبة من محطة وقود الملط ويؤكد الاهالي ومنهم ناصر عبد الفتاح أحد سكان الحي الواقع علي طريق سنورس القاهرة انهم لطالما عانوا من وجود قطعة ارض فضاء يتم رمي الزبالة فيها ، مطالبا بوضع صندوق لحفظها لحين وصول عمال النظافة وازالته أول بأول وعدم تركها حتي لا تضر الاطفال من جراء الرائحة الكريهة التي تجلب الحشرات والباعوض والامراض اضافة للمظهر السيئ غير الجمالي علي الاطلاق ، من جانبه اشار عبد المجيد ابو عيشة نائب رئيس المركز انه استعان بجرافة خاصة من المحافظة لتلبية طلبات الاهالي وازالة المشكلة التي تؤرقهم ليل نهار وعقب الانتهاء من المشكلة سيتم متابعتها ورصد اية تجاوزات قد تحدث مستقبلا ممن يقومون بألقاء القمامة ، من جانبه أعرب خالد حسين رئيس جمعية السواقي ومؤسس حركة المشاركة الشعبية عن ارتياحه لما قام به مجلس مدينة سنورس مؤكدا انه يجب ألقاء الضوء علي العمل الجيد احقاقا للحق وتشجيعا لحركة البناء والاعمار التي تشهدها سنورس مؤخرا من تخطيط ونظافة واعادة صياغة لها من جديد ، نافيا ان تكون جمعيته او حركته غرضها اظهار السلبيات فقط ، وانما الايجابيات ايضا ، واضاف حسن الشربيني ان الجميع في مركب واحد ويجب تضافر الجهود للوصول لبر الامان وفتح صفحة جديدة يسطر كلماتها شرفاء البلد حيث لا مجال لمن اراد تعطيل مسيرة التقدم .

شبكةعيونالإخبارية

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