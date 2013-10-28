بهاء الدين يلتقي مديرة العمليات بالبنك الأوروبي لبحث سبل التعاون

كتب : محمد الدعدع منذ 1 دقيقة

أعربت هيلدجارد جاسيك مديرة العمليات عن منطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية، عن تطلع البنك وترحيبه بالعمل مع الحكومة الانتقالية لدعم خطط وسياسات الإصلاح الاقتصادي، بما يسهم في دعم الاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة، وخلق المزيد من فرص العمل.

جاء ذلك خلال لقاء جاسيك بالدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير التعاون الدولي، اليوم، بحضور فيليب تيرورت مدير فرع البنك بالقاهرة؛ لمناقشة محفظة التعاون المستقبلية بين مصر والبنك، التي تضم عددا من المشروعات في قطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والنقل، والتي يأتي في مقدمتها مشروعين في قطاع الكهرباء والطاقة؛ هما مشروع محطة كهرباء الشباب بتكلفة 580 مليون دولار، الذي يساهم البنك فيه بنحو 165 مليون دولار، ومشروع محطة كهرباء غرب دمياط بتكلفة 315 مليون دولار، يساهم البنك بنحو 25 مليون دولار منها، وذلك لرفع كفاءة المحطتين بدون استخدام وقود إضافي، من خلال تحويل العمل بهما للعمل بنظام الدورة المركبة، بالإضافة إلى مجابهة الطلب المتزايد على الكهرباء والمشروعات الصناعية والزراعية والسياحية، وخلق فرص عمل جديدة.

وتطرق اللقاء لبحث سبل دعم قطاع المياه والصرف الصحي، من خلال مشروع توسيع شبكة الصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ، الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 163.5 مليون يورو، يساهم البنك بنحو 55 مليون يورو منها، لتقديم خدمات الصرف الصحي لنحو نصف مليون مواطن في مناطق ريفية بعدد من قرى المحافظة، كما ناقش الجانبان موقف مشروع تطوير جراج جسر السويس، الذي يساهم البنك في تمويله بمبلغ 40 مليون يورو، لتحسين الخدمات المقدمة من خلال هيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى، عبر تزويدها بـ200 سيارة نقل عام للركاب تعمل بالغاز الطبيعي.