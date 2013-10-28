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وزير الخارجية: القرار المصري مستقل.. ونسعى لحل الأزمة مع قطر

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وزير الخارجية: القرار المصري مستقل.. ونسعى لحل الأزمة مع قطر وزير الخارجية: القرار المصري مستقل.. ونسعى لحل الأزمة مع قطر

كتب : صالح ابرهيم منذ 6 دقائق

شدد وزير الخارجية نبيل فهمي، على استقلالية القرار المصري، مؤكداً متانة العلاقات المصرية بالمجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية ودول إفريقيا.

ودعا فهمي ضرورة الوصول إلى حلول عاجلة بشأن الأزمة المصرية القطرية، التي تسببت فيها قناة الجزيرة، مشيرا إلى أن "قطر أحد أعضاء الأسرة العربية وعلي الجميع أن يعرف أين يقف".

وأوضح فهمي أن "القرار المصري مستقل وأي دولة تعتمد على دولة أخرى في اقتصادها تفقد هذا الاستقلال، ونحن لم نكن كذلك"، لافتا إلى أن "العلاقات المصرية الأمريكية تعتبر مهمة لكلا البلدين".

وأضاف فهمي، خلال مؤتمر الغرفة الأمريكية، اليوم، أن احتياج إثيوبيا للطاقة والكهرباء لا يعني بالضرورة تقليل حصة من المياة، موضحًا أن وفدًا حكوميًا رفيع المستوى سيتوجه إلي السودان وإثيوبيا قريباً، من أجل بحث مشروع بناء سد النهضة.

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