ماتري بعد هدفه الأول: أتمنى إزالة الحاجز أمام المرمى

يأمل أليساندرو ماتري مهاجم ميلان في أن يبدأ سلسلة أهداف لصالح الروسونيري بعد مباراة بارما.

ماتري انتقل من يوفنتوس إلى ميلان في الصيف، أهدر العديد من الفرص حتى سجل أول أهدافه في شباك بارما.

وقال ماتري عن ذلك: "الهدف الأول لي مع ميلان يفك الكثير من الضغوط عني".

ثم أكمل "أتمنى أن يتسبب هذا الهدف في إزالة الحاجز الذهني الموجود أمام المرمى".

لكن تسجيل ماتري لهدف جاء في خسارة ميلان أمام بارما بنتيجة 3-2.

وعن ذلك عقب ماتري "هدفي كان جيدا لمعنوياتي، لكن في النهاية ما يهم هو فوز فريقي وهذا لم يحدث للأسف".