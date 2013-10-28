أمن مطروح يضبط سيدة منتقبة وبسيارتها مستندات مزيفة

أعلنت مديرية أمن مطروح عن تمكن الملازم أول أحمد سعد، معاون وحدة مباحث قسم شرطة الحمام أثناء تواجده بنقطة التفتيش الأمنية بالحمام بالساحل الشمالى والقوة المرافقة له من ضبط سيدة منتقبة تقود سيارة بدون رخصتى القيادة والتسيير وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على كمية من المستندات والأوراق المزيفة، والأجهزة المستخدمة فى التزييف وبمواجهتها اعترفت، بأن السيارة والمضبوطات تخص شقيقها الهارب من سجن الفيوم خلال ثورة يناير والمحكوم عليه بالسجن 10 سنوات فى قضايا تزييف، كما تبين أن المتهمة محكوم عليها بالسجن 3 سنوات فى 4 قضايا متنوعة.

كان الكمين الأمنى قد استوقف سيارة ماركة إسبرانزا سوداء اللون تحمل لوحات معدنيه رقم 4796، تقودها إحدى السيدات المنتقبات وتدعى ناديه أ. ع. ع (49 سنة) مقيمة برج العرب- الإسكندريه وبسؤالها عن رخصتى القيادة والتسيير للسيارة قررت عدم حملها رخصة قيادة.

وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على عدد من الأوراق البيضاء المطبوع عليها شعار الشرطة، وعدد 2 ورقة بيضاء مطبوع عليها ورقة مالية فئة 100ج وعدد 4 ورقات بيضاء مطبوع عليها توكيل إدارة سيارة على بياض مختومة بخاتم النيابة العامة وعدد 5 ورقات بيضاء مطبوع عليها رخصة تسيير سيارة ملاكى بأرقام مختلفة وعدد 2 توكيل إدارة سيارة، باسم علاء الدين عطية عبد المعبود، وعدد 3 توكيلات عقد بيع سيارة وعدد 4 ورقات بيضاء مطبوع عليها بطاقة تحقيق ضباط شرطة برتبة مقدم محمد أحمد محمد حسن، جهة العمل الأموال العامة وعدد 2 توكيل رسمى عام فى قضايا باسم نادية أحمد عبد المجيد عبد الفتاح وعدد ورقة بيضاء مطبوع عليها صورة لشخص وعدد 2 ورقة بيضاء مطبوع عليها كود رقم 645 وكمية من ورق بنى اللون وكمية من البلاستيك الشفاف، مطبوع عليها شعار الرياضة وجهاز طباعة داخل كرتونة وجهاز سكنر وماسح ضوئى وعدد 2 فلاشة.

وبمواجهتها بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترفت بأن المضبوطات والسيارة ملك لشقيقها المدعو عبدالفتاح أحمد عبدالمجيد عبدالفتاح، والمقيم 20 حارة البحيرى الحدائق القاهرة والهارب من أحد السجون العمومية فى أحداث ثورة 25 يناير فى قضية تزوير ومحكوم عليه فيها بالحبس 10 سنوات، وأضافت أن شقيقها أعطى لها المطبوعات لإخفائها لحين طلبها فى وقت لاحق.

بالكشف بوحدة المعلومات بمصلحة السجون تبين أن المذكور هارب من سجن الفيوم على ذمة القضية رقم 25417 لسنة 1998 تزوير المقضى فيها بالحبس 10 سنوات.

وبالكشف عن المتهمة بوحدة الحاسب الآلى تبين أنه محكوم عليها فى عدد 4 قضايا ما بين قضايا تبديد وشيكات وإيصال أمانة، بإجمالى أحكام 3 سنوات.

تم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة.