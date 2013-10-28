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' إنتر ميلان يستطيع إحباط أي منافس '

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' إنتر ميلان يستطيع إحباط أي منافس ' ' إنتر ميلان يستطيع إحباط أي منافس '

يؤمن والتر ماتزاري المدير الفني لإنتر ميلان أن فريقه يستطيع إحباط أي منافس رغم ندرة النجوم في صفوف النيراتزوري.

قياسا بفريق 2010، فقد إنتر الكثير من نجومه البراقة على مستوى الكرة العالية.

لكن ماتزاري هذا الموسم يقود مشروعا جديدا للنيراتزوري، يعتمد على وجوه شابة مع مخضرمي الفريق استيبان كامبياسو ودييجو ميليتو وطريقة لعب 3-4-3.

وقال ماتزاري عقب الفوز على أتالانتا: "هذه المباراة وضحت لنا تحسن الفريق بشكل كبير على مدى إدراك الخطة والتحرك".

وتابع "أنا فخور بمدى تأقلم اللاعبين مع الخطة والمتطلبات، الآن نستطيع إحباط ومضايقة أي منافس".

ويحتل إنتر المركز الرابع بعدما جمع 18 نقطة من 9 جولات.

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