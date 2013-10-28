مايا دياب:أحب كثيراً النجمة يسرا

تتابع" مايا دياب" حديثها وتتطرق هذه المرة إلى اللقاء مع النجم المصري عادل إمام وغيرها من التفاصيل المتعلقة بعلاقتها بالنجمات ، إليكم النص:

قيل إن مايا دياب تسعى لدخول مصر وإيجاد لنفسها مكانة في الدراما المصرية من خلال برنامج Deal Or No Deal الذي قدمته على شاشة «النهار»؟

لقد مثلت سابقاً. ولم يكن هدفي أن أصبح ممثلة لا اليوم ولا غداً، علماً أنني اليوم أكثر استعداداً وبثقة أكبر لخوض هذه التجربة بنجاح. لكن، أحببت أن أثبت نفسي أولاً كمغنية ومقدمة برامج.

هل إبداء النجم عادل إمام إعجابه بك دفعك لخوض تجربة التمثيل مرة أخرى؟

لا أبداً. لقد عُرِضَ عليّ سابقاً عدة سيناريوهات. البعض وافقت عليه والبعض الآخر رفضته.

ما الذي يجعلك توافقين على سيناريو وترفضين آخر؟ وما اسم المسلسل الذي رفضته؟

أرفض المواضيع التي لا منطق فيها. ولن أسمّي مسلسلاً أو سيناريو رفضته. كررت مايا كلامها مرة أخرى: «لن أسمّي حتى لو قلت عني جبانة. اكتبي في «سيدتي» مايا دياب جبانة».

هذا ما أتوقّعه لعابد فهد

أي مسلسل تابعت خلال شهر رمضان المبارك الماضي؟

تابعت مسلسلاً واحداً «حكاية حياة» للممثلة غادة عبد الرازق. وهو أفضل مسلسل عرض خلال شهر رمضان من حيث النص والسيناريو والإضاءة وإلإخراج والأداء التمثيلي لكافة الممثلين. غادة عبد الرازق أبدعت في أدائها. وتابعت أيضاً بعض حلقات مسلسل «لعبة الموت». أحببت سيرين عبد النور. لكن السيناريو لم تعجبني حبكته وسير المشاهد التي كان بعضها غير مقنع وغير منطقي. لكن وجود الممثل عابد فهد وأداءه الفظيع أنقذا المسلسل. وأتوقّع للممثل عابد فهد في السنوات المقبلة حضوراً درامياً بشكل كبير ومهم.

كيف تتوقّعين لقاءك المنتظر مع النجم عادل إمام؟

ضحكت مايا قائلة: «أظن أن الساعة والنصف الأولى من لقائه ستتصف بالضحك. ومن ثم سيغلب عليّ الكثير من المشاعر المتنوعة بين الجدية والهالة الكبيرة التي سأشعر بها حيال حضوره الطاغي لكل من يجالسه.

من تحب مايا دياب من ممثلات العالم العربي؟

أحب كثيراً النجمة يسرا. أحب تلك الطيبة الواضحة على محياها والتي تنشر إشارات إيجابية لكل من يراها ويتكلم معها. فيشعر معها بدفء الأخت والأم والصديقة الوفية. فأنا تربطني صداقة حلوة معها أحب أيضاً كارمن لبس وتلك الكاريزما التي تتميز بها.

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