غادة عبد الرازق تلهو مع الأطفال.. وتفكر في الاعتزال

زارت الفنانة غادة عبد الرازق اليوم مركز راشد لعلاج ورعاية الطفولة وكانت في استقبالها السيدة مريم عثمان مديرة مركز راشد ومجموعة من أطفال المركز بباقة من الورود. وبعد أن تسلمت باقة الورد كان طفلان من فرقة أطفال راشد المسرحية ينتظرانها ويرتديان الملابس "الصعيدي" فدعياها للرقص معهما بالعصا و.بعدها قامت بزيارة الى فصول المركز وفي أحد الفصول لعبت معهم "كرة السلة" فأخذ الأطفال يهتفون "غادة غادة"، ثم دخلت إلى فصل الموسيقى فغنت معهم أغنية "نسم علينا الهوا"، و"أكدب عليك"، ثم قدمت فرقة المسرحية عرضاً راقصاً على أنغام أغنية "بريتني سبيرس"، وقبل بدء العرض دعاها أحد الأطفال لتشاركه رقصة.

شكرت السيدة مريم عثمان الفنانة غادة على حضورها وإدخال البهجة إلى قلوب الأطفال فيما قالت غادة: بما إنأي مررت بظروف صعبة، ومشاكل عديدة في الفترة الفائتة أشعر بأن الله أعطاني هذه الخطوة غير سابقة التحضير وهي زيارتي لهؤلاء الأطفال حتى يضعني على الطريق الصحيح.

بعد ذلك التقت غادة وسائل الإعلام ورداً على سؤال أحد الصحافيين عن المشاكل التي مرت بها الفترة الفائتة قالت: "الضربة التي لا توجع تقوي"، الشغل هو حياتي فيؤثر علي وعلى سلوكي ومدى تقبلي للحياة فمن الممكن أن يتسبب لي في حالة نفسية إلى درجة إنني فكرت في الاعتزال لكنني حالياً أعيش في سلام نفسي واستقرار.

ورداً على حلقة باسم يوسف التي أغضبتها قالت: الحلقة مرفوضة وممنوع أي أحد ينتقد الجيش المصري نحن لم نعد نخاف من أي شيء ولدينا ألسنة لكي نرد على كل ما يقال في حق بلدنا.

ثم دعا مركز راشد الفنانة غادة عبد الرازق على الغداء بصحبة السيدة مريم عثمان وعبد الرحمن طهبوب ومجموعة محدودة من أهل الصحافة وبحضور سيدني في فندق زعبيل سراي، وحضرت الفنانة سوزان نجم الدين والإعلامي سعود الكعبي، ومحمد المزروعي والدكتور مجد ناجي إلى طاولة الغداء ودارت أحاديث متنوعة بين الحاضرين.

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