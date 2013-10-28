أرسنال يربط ' مهاجم المستقبل ' 5 سنوات

أعلن أرسنال عن حصوله على توقيع الألماني الشاب سيرجي جنابري مهاجم الفريق الصاعد على عقود انضمامه للمدفعجية لمدة خمسة مواسم جديدة.

ويلعب جنابري -18 عاما- في مركز الجناح ويحمل الجنسية الألمانية من والدته رغم أن والده من كوت ديفوار.

ويحصل جنابري بموجب العقد الجديد على 20 ألف استرليني أسبوعيا.

وقال فينجر عن الشاب الألماني: "حصلنا على توقيع جنابري لأنني أؤمن بأنه سيكون لاعبا عظيما، هو موجود الآن وينافس بقوة على موقع له في الفريق".

ويغيب عن أرسنال ثيو والكوت، لوكاس بودولسكي وأولكساد شامبرلين، مما قد يمنح جنابري إمكانية المشاركة.

وأضاف فينجر "لديه قدرة بدنية رائعة، وسرعة وإنهاء الهجمات بشكل جيد، يمكنك إنهاء الهجمات عنده وسيفيد أرسنال كثيرا".

جنابري الذي انضم من شتوتجارت في 2011 ويتقاضى راتبا بقيمة خمسة ألاف جنيه استرليني، دفع أداءه مع أرسنال في جعل فينجر يبرم تعاقدا جديدا معه بقيمة 20 ألف استرليني أسبوعيا.