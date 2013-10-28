بالفيديو .. عبد ربه يقود الإسماعيلي لنصف نهائي كأس مصر

قاد حسني عبد ربه نجم وسط الإسماعيلي فريقه لتحقيق فوز صعب على النصر بهدف في ربع نهائي كأس مصر يوم الأثنين.

وأحرز عبد ربه هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الخامسة، وفشل زملائه في مضاعفة النتيجة، في الوقت الذي لم ينجح فيه النصر في التعديل من الفرص التي سنحت لهم.

وتأهل الدراويش لمواجهة وادي دجلة في نصف نهائي كأس مصر والمقرر لها أحد يومي 3 أو 4 نوفمبر المقبل.

وأتم الإسماعيلي أضلاع المربع الذهبي مع الزمالك وطلائع الجيش، بجانب وادي دجلة.

وجاء هدف المباراة الوحيد من عرضية محمد "زيكا" انقض عليها عبد ربه بأسفل القدم وعبر بالدراويش إلى نصف النهائي. شاهد الهدف الرائع

بعد الهدف حرمت العارضة زيكا من تسجيل أول أهدافه مع الدراويش بعد تسديدة "لوب" ارتطمت في المرمى وارتدت للملعب. شاهد كرة زيكا في العارضة

وظل النصر يبحث عن التعادل خاصة مع مرور وقت المباراة، ومن كرة عرضية خطيرة في الدقيقة 86 يحاول عليها مهاجم الفريق على القائم البعيد غير مراقب يحولها بالقدم تمر بجوار القائم. (شاهد أخطر فرص النصر)

وأهدر جون أنطوي فرصة سهلة في الدقيقة 90 بعد مراوغته ثنائي دفاع النصر سدد بيمينه أرضية بجوار القائم.