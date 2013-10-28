نقابة المعلمين بالفيوم تدين القبض على نقيب معلمى سنورس

أصدرت نقابة المعلمين بالفيوم بيانا أكدت فيه أن قوات الأمن قامت ظهر اليوم، بمداهمة مقر نقابة المعلمين بمركز سنورس، وألقت القبض على "محمد أمين على أبو الحسن" نقيب المعلمين باللجنة النقابية بمركز سنورس.

كما داهمت فى نفس الوقت مدرسة طامية الثانوية بنات، وتم القبض على "شحاتة أحمد"- معلم لغة إنجليزية بالمدرسة، وقالت نقابة المعلمين بالفيوم فى بيانها إنها تعُرب عن غاية أسفها لما وصل إليه الحال فى مصر من القبض على الشرفاء من المعلمين وترويع أسرهم وتحطيم منازلهم.

وأكدت النقابة أنها تحذر من زيادة الاحتقان بين المعلمين نتيجة لهذه الممارسات القمعية التى تمارس ضدهم من قبل قوات الأمن، ويحمل مجلس إدارة نقابة المعلمين بالفيوم الأمن مسئولية حماية المقبوض عليهم والمحافظة على كرامتهم وتطالب بالإفراج الفورى عن جميع المعلمين وعدم المساس بحرياتهم والتعدى عليهم.

وأكد البيان أن نقيب المعلمين بمركز سنورس ليس له انتماء سياسى ويمارس دوره فى النقابة من خلال انتخابات حرة من قبل جموع المعلمين بسنورس.