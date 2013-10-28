أخبار عاجلة

علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

نقابة المعلمين بالفيوم تدين القبض على نقيب معلمى سنورس

Google+ Print
نقابة المعلمين بالفيوم تدين القبض على نقيب معلمى سنورس نقابة المعلمين بالفيوم تدين القبض على نقيب معلمى سنورس

أصدرت نقابة المعلمين بالفيوم بيانا أكدت فيه أن قوات الأمن قامت ظهر اليوم، بمداهمة مقر نقابة المعلمين بمركز سنورس، وألقت القبض على "محمد أمين على أبو الحسن" نقيب المعلمين باللجنة النقابية بمركز سنورس.

كما داهمت فى نفس الوقت مدرسة طامية الثانوية بنات، وتم القبض على "شحاتة أحمد"- معلم لغة إنجليزية بالمدرسة، وقالت نقابة المعلمين بالفيوم فى بيانها إنها تعُرب عن غاية أسفها لما وصل إليه الحال فى من القبض على الشرفاء من المعلمين وترويع أسرهم وتحطيم منازلهم.

وأكدت النقابة أنها تحذر من زيادة الاحتقان بين المعلمين نتيجة لهذه الممارسات القمعية التى تمارس ضدهم من قبل قوات الأمن، ويحمل مجلس إدارة نقابة المعلمين بالفيوم الأمن مسئولية حماية المقبوض عليهم والمحافظة على كرامتهم وتطالب بالإفراج الفورى عن جميع المعلمين وعدم المساس بحرياتهم والتعدى عليهم.

وأكد البيان أن نقيب المعلمين بمركز سنورس ليس له انتماء سياسى ويمارس دوره فى النقابة من خلال انتخابات حرة من قبل جموع المعلمين بسنورس.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط