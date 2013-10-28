"المؤتمر": زيارة الببلاوي للإمارات "ناجحة"

كتب : محمود عباس منذ 42 دقيقة

اعتبر حسام الدين علي، ،المتحدث الإعلامي باسم حزب المؤتمر، أن الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء حازم الببلاوي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، كانت ناجحة.

وأضاف علي، عبر حسابه بموقع "تويتر" أنه يشعر بارتياح لنجاح زيارة الببلاوي لدولة الإمارات، والتي ستدفع الاستثمارات في مجال البنية الأساسية والخدمات، ما سيساهم في تقليل البطالة.

وأكد المتحدث باسم حزب المؤتمر، أن "المصريين عليهم مقارنة مواقف دول عربية ربطت مساعدتها لفصيل باستنزاف مقدرات الوطن في قناة السويس، وبين دول عربية أخرى تساعد المواطن مباشرة في صورة خدمات". متمنيا في الوقت نفسه، أن "تخرج مصر من كبوتها الاقتصادية في أقرب وقت".