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سلماوي: هناك 18 مادة جديدة مستحدثة في الدستور

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سلماوي: هناك 18 مادة جديدة مستحدثة في الدستور سلماوي: هناك 18 مادة جديدة مستحدثة في الدستور
المتحدث باسم "الخمسين": حوالي 40 مادة تمت إجازتها من لجنة الصياغة

كتب : فاطمة النشابي منذ 39 دقيقة

أكد محمد سلماوي، المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن هناك موادًا كثيرة في باب الحقوق والحريات - ما يقرب من 40 مادة - تمت إجازتها.

وأضاف سلماوي، خلال مداخلة هاتفية لأستوديو بث مباشر، مع منى الشايب على شاشة CBC، أن "تلك المواد تمت إجازتها من لجنة الصياغة وأصبحت جاهزة للعرض على لجنة الخمسين"، وأضاف: "هناك مواد مستحدثة لم ترد في دساتير ومواد معدلة".

وتابع المتحدث باسم لجنة الخمسين: "هناك 18 مادة جديدة مستحدثة لم ترد في دساتير مصر، من ضمنها تجريم التعذيب، وأن المادة الخاصة بمفوضية تمنع التمييز من حيث الجنس واللون والموقع الجغرافي والموقف السياسي وهي جهة مستقلة ويشارك في تشكيلها جمعيات المجتمع المدني".

واختتم سلماوي مداخلته بأن من المواد المهمة المعدلة الخاصة بالتعليم فلم تقتصر على حق التعليم ومجانيته وإنما أيضًا جودة التعليم.

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