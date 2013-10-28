خلاف في "الخمسين" حول صياغة المادة الثالثة بمشروع الدستور

كتب : ولاء نعمة الله منذ 12 دقيقة

علمت "الوطن" أن اجتماع لجنة المقومات الأساسية المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، شهد حالة من الشد والجذب بين الأعضاء، بسبب الشكل الذي خرجت به بعض المواد من لجنة الصياغة.

وقالت المصادر إن لجنة الصياغة صاغت بعض المواد وأجلت أخرى، ومنها المادة الثالثة، الخاصة بحق غير المسلمين في الاحتكام لشرائعهم.

واشارت المصادر أن لجنة الصياغة صاغت نص المقترح، الذي لم يحصل سوى على موافقة أربعة أعضاء، وهم ممثلو الأزهر الشريف، وممثل حزب النور السابق الدكتور بسام الزرقا، والتي تنص على "حق المسيحين واليهود في الاحتكام إلى شرائعهم"، في حين أجلت النقاش على النص الذى حظى بتوافق 8 أصوات من التيار المدني والكنيسة، وهو "حق غير المسلمين في الاحتكام لشرائعهم".