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مروة محمد تتألق في حفل افتتاح مهرجان أبوظبي السينمائي

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مروة محمد تتألق في حفل افتتاح مهرجان أبوظبي السينمائي مروة محمد تتألق في حفل افتتاح مهرجان أبوظبي السينمائي

تألقت النجمة مروة محمد في حفل افتتاح مهرجان أبو ظبي السينمائي في دورته السابعة يوم الخميس 24 أكتوبر، والذي أقيم في فندق قصر الإمارات بأبوظبي، حيث أطلت بفستان طويل بتصميم مميز مصمم من كريب أسود ومطعم بالأزرار الذهبية عند الأكتاف من تصميم المصممة مرمر حليم، وقد صممته خصيصاً لها.
مروة بإطلالتها المميزة لفتت الأنظار ونجحت في سرقت عدسات الكاميرات على السجادة الحمراء بحضورها وفستانها الأنيق، حيث تصارع المصورون لالتقاط الصور لها، وقد عبرت عن سعادتها بحضورها في حفل الافتتاح قائلة: لقد تشرفت بدعوتي لحضور افتتاح هذا المهرجان العملاق الذي تألق لست دورات متتالية وزاد تألقه في دورته السابعة.

حضر الحفل نخبة كبيرة من نجوم السينما وصناع الأفلام ومن بينهم الممثل الأمريكي فورست ويتكر، ميرفت أمين، داوود حسين، خالد أبو النجا، هدى الخطيب، أحمد فلوكس، جابر نغموش، محمد كريم، بدرية أحمد، نيفين ماضي، مريم حسين، وانهو تشونغ، هيفاء حسين، حبيب غلوم، إياد نصار، باسل خياط، كندة علوش، عابد فهد وزوجته الإعلامية زينة يازجي، سوزان نجم الدين، شهد الياسين، زهرة الخارجي، وآخرين. ومن نجوم الغناء الخليجي فايز السعيد ويوسف العماني وغيرهما.

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