"أطباء بلا حقوق" تدعو لوقفة احتجاجية غدا أمام دار الحكمة

كتب : محمد سليمان منذ 11 دقيقة

دعت حركة "أطباء بلا حقوق" إلى وقفة احتجاجية، ظهر غد، أمام دار الحكمة احتجاجًا على التصريحات التي صدرت من وزارة الصحة حول كادر الأطباء والتي وصفتها بـ"الهلامية"، مشيرة إلى أنها لا تفهم معنى التصريحات إن كانت زيادة حافز فقط أم بدلات.

وأكدت الحركة اعتراضها دعوة الدكتور جمال عبدالسلام، أمين عام النقابة، لعقد اجتماع للمجلس بحضور أعضاء نقابة القاهرة، معتبرة أن ذلك مخالفة للقانون والذي يشترط حضور نصف الأعضاء على الأقل لاتخاذ أي قرارات من المجلس.

وأوضحت أنه عقب قرار عمومية 3 أكتوبر الجاري بتأجيل الانتخابات لم يكن هناك أعضاء لحضور الاجتماعات لانتهاء عضوية نصف أعضاء المجلس، مشيرة إلى أن الخروج من ذلك الوضع غير القانوني لن يتم إلا عن طريق انتخابات تجديد نصفي في أسرع وقت.