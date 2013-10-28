أخبار عاجلة

مساء dmc - وزير الخارجية الأسبق: المقاربة الأمريكية تتفق مع الفكر المصري في التعامل مع الإرهاب -
مساء dmc - ملخص ماجاء في المؤتمر الصحفي الخاص بطرح الأسئلة حول لقاء الرئيس السيسي بالرئيس الأمريكي -
مساء dmc - الهيئة القبطية الأمريكية: زيارة السيسي عيد للجالية المصرية .. ويتم حشد أتوبيسات لإستقباله -
ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي - الأحد 02 أبريل 2017 -
التعادل يحسم قمة نابولي ويوفنتوس بـ«الكالتشيو».. وروما سعيد -
برشلونة يواصل مطاردة الريال بـ«رباعية» غرناطة -
مساء dmc - المستشار الإعلامي للجالية المصرية بنيويورك يكشف لقاؤه مع الرئيس السيسي في واشنطن -
مساء dmc - رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي: تعويم الجنيه ورفع الدعم خطوات لتحسين الاستثمار -
ستاد مصر: ما يحتاجه الزمالك ليعود للمنافسة في الدوري -
ستاد مصر: تصريحات شتراكا - المدير الفني لنادي الإسماعيلي عقب الهزيمة من مصر للمقاصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. DMC

"أطباء بلا حقوق" تدعو لوقفة احتجاجية غدا أمام دار الحكمة

Google+ Print
"أطباء بلا حقوق" تدعو لوقفة احتجاجية غدا أمام دار الحكمة "أطباء بلا حقوق" تدعو لوقفة احتجاجية غدا أمام دار الحكمة

كتب : محمد سليمان منذ 11 دقيقة

دعت حركة "أطباء بلا حقوق" إلى وقفة احتجاجية، ظهر غد، أمام دار الحكمة احتجاجًا على التصريحات التي صدرت من وزارة الصحة حول كادر الأطباء والتي وصفتها بـ"الهلامية"، مشيرة إلى أنها لا تفهم معنى التصريحات إن كانت زيادة حافز فقط أم بدلات.

وأكدت الحركة اعتراضها دعوة الدكتور جمال عبدالسلام، أمين عام النقابة، لعقد اجتماع للمجلس بحضور أعضاء نقابة القاهرة، معتبرة أن ذلك مخالفة للقانون والذي يشترط حضور نصف الأعضاء على الأقل لاتخاذ أي قرارات من المجلس.

وأوضحت أنه عقب قرار عمومية 3 أكتوبر الجاري بتأجيل الانتخابات لم يكن هناك أعضاء لحضور الاجتماعات لانتهاء عضوية نصف أعضاء المجلس، مشيرة إلى أن الخروج من ذلك الوضع غير القانوني لن يتم إلا عن طريق انتخابات تجديد نصفي في أسرع وقت.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن توضح ماذا تريد مصر من أمريكا وماذا تريد أمريكا من مصر

مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن توضح ماذا تريد مصر من أمريكا وماذا تريد أمريكا من مصر

مساء dmc - وزير الخارجية الأسبق: المقاربة الأمريكية تتفق مع الفكر المصري في التعامل مع الإرهاب

مساء dmc - وزير الخارجية الأسبق: المقاربة الأمريكية تتفق مع الفكر المصري في التعامل مع الإرهاب

مساء dmc - ملخص ماجاء في المؤتمر الصحفي الخاص بطرح الأسئلة حول لقاء الرئيس السيسي بالرئيس الأمريكي

مساء dmc - ملخص ماجاء في المؤتمر الصحفي الخاص بطرح الأسئلة حول لقاء الرئيس السيسي بالرئيس الأمريكي

مساء dmc - الهيئة القبطية الأمريكية: زيارة السيسي عيد للجالية المصرية .. ويتم حشد أتوبيسات لإستقباله

مساء dmc - الهيئة القبطية الأمريكية: زيارة السيسي عيد للجالية المصرية .. ويتم حشد أتوبيسات لإستقباله