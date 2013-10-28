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النساء أكثر عرضة للاضطرابات الجنسية من الرجال

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النساء أكثر عرضة للاضطرابات الجنسية من الرجال النساء أكثر عرضة للاضطرابات الجنسية من الرجال

أوضحت دراسة علمية حديثة أن الاضطرابات الجنسية والتى قد تؤدى إلى فشل العلاقة الحميمية بين الرجل والمرأة ترتفع معدلاتها عند المرأة لتصل من 20-30%، وهى ضعف معدلاتها عند الرجال.

وأكد الدكتور سعيد عبد العظيم أستاذ الطب النفسى بكلية طب قصر العينى بجامعة القاهرة، أن الاضطرابات الجنسية عند المرأة تؤثر بالطبع على التفاعل والرغبة الجنسية لديها، مشيرا إلى أن المرأة أكثر عاطفية وتحركها المشاعر أكثر من الرغبة الجنسية ذاتها على عكس الرجال التى لا تحركهم المشاعر بقدر ما تحركهم الرغبة.

وبين دكتور سعيد أن سوء التصرف من الزوج فى مرحلة ما قبل إجراء العلاقة الحميمية قد يؤثر سلبا على المرأة، مما يؤدى إلى حدوث الاضطرابات الجنسية لديها.
> ونصح دكتور سعيد الزوج بضرورة معرفة العوامل الحقيقية لإثارة المرأة حتى تنجح العلاقة الحميمية بينهما بدون أى اضطرابات.

وعلى الجانب الآخر، أشار دكتور سعيد إلى أن هناك بعض الأمراض التى قد تصيب المرأة وتؤثر سلبا على العلاقة الزوجية والتى من بينها أمراض القلب، فضلا عن بعض الأمراض النفسية كالقلق المستمر، حيث تؤدى هذه الأمراض إلى حدوث انقباضات بالمهبل وتحدث بعدها تقلصات مهبلية.

وتنتشر هذه الحالات فى المجتمعات المنغلقة التى لا تنتشر بها الثقافة الجنسية الصحيحة.

كما قال إنه من الأخطاء الشائعة علاج التقلصات المهبلية على أنها مرض عضوى وليس نفسى، بينما هى فى حقيقتها عرض مؤقت عند كثير من النساء نتيجة لوجود اضطراب نفسى من إجراء العملية الجنسية.

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مصر 365