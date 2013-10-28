محافظ الإسماعيلية يقرر إعادة النظر في هيكلة مجالس إدارات المشروعات

كتب : إنجي هيبة الإثنين 28-10-2013 12:52

أكد اللواء أحمد القصاص، محافظ الإسماعيلية، ضرورة إعادة النظر في هيكلة مجالس إدارات جميع المشروعات التابعة للمحافظة ومراجعة جميع اللوائح والضوابط المنظمة للعمل بالمشروعات وإعداد تقرير تفصيلي تتضمن كافة المقترحات والتعديلات اللازمة لتشكيل مجالس الإدارات وذلك حتى يتسنى استصدار القرارات اللازمة والتي تتضمن كافة الضوابط والمعايير المنظمة للعمل بالمشروعات لإعداد اللائحة الجديدة وذلك اعتبارا من أول شهر ديسمبر القادم 2013 بعد عرضها على المحافظ لإقرارها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده محافظ الإسماعيلية مع أعضاء اللجنة العليا للمشروعات بالمحافظة بحضور اللواء أحمد زهرة السكرتير العام للمحافظة والمستشار محمد صبحي المستشار القانوني واللواء عصمت عثمان رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية.

وخلال الاجتماع تم استعراض ومناقشة البيان التفصيلي لميزانيات وبنود الإيرادات والمصروفات عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2013.

وخلال الاجتماع أكد محافظ الإسماعيلية أنه لابد من وضع الية خاصة لتعظيم العائد المالي لجميع المشروعات مع الأخذ في الاعتبار العمل على ترشيد حجم الإنفاق والمصروفات.