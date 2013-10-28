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مركز حقوقي بالمنيا يطالب بإقالة حكومة الببلاوي.. ويحمل أبو زيد مسؤولية الخسارة أمام غانا

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مركز حقوقي بالمنيا يطالب بإقالة حكومة الببلاوي.. ويحمل أبو زيد مسؤولية الخسارة أمام غانا مركز حقوقي بالمنيا يطالب بإقالة حكومة الببلاوي.. ويحمل أبو زيد مسؤولية الخسارة أمام غانا

كتب : إسلام فهمي وخديجة العادلي الإثنين 28-10-2013 12:56

طالب مركز الحياة لحقوق الإنسان بالمنيا بإقالة حكومة الدكتور حازم الببلاوي، لفشلها في تحقيق أهداف ثورة 30 يونيو ومطالب الشعب المصري منذ يوم 3 يوليو الماضي وحتى الآن وتراخي الاقتصاد المصري والاعتماد على المعونات الخليجية والعربية.

وقال ياسر التركي، مدير المركز، إن حكومة الببلاوي ووزراءها لم تحقق أي تقدم على كافة المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بل تراجعت وعادت إلى الأسوء عما كانت عليه قبل 30 يونيو الماضي.

وأضاف التركي أن الطينة زادت بلة بعد خسارة مصر الفادحة في مباراة منتخب مصر أمام الفريق الغاني ونال هزيمة كبيرة لم تحدث من قبل وحمل المسؤولية لوزير الرياضة الكابتن طاهر أبو زيد في عدم الاهتمام بالرياضة وتشجيع الفريق المصري للفوز الذي يؤهله لكأس العالم 2014.

وطالب التركي بإجراء تحقيق موسع مع وزير الرياضة ومعرفة أسباب الهزيمة الكبيرة التي نالها الفريق القومي ومحاسبة كافة مسؤولي الرياضة وإقالتهم من مناصبهم.

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