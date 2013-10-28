حبس 3 من مؤيدي المعزول بالسويس 15 يوما.. وضبط عضو بالإخوان بتهمة التحريض على العنف

كتب : محمد مقلد الإثنين 28-10-2013 13:25

قررت النيابة العسكرية بالسويس، اليوم، تجديد حبس ثلاثة من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي بالسويس لمدة 15 يوما، لاتهامهم بالتعدى على قوات الجيش المكلفة بتأمين المحافظة يومى 14و16 أغسطس الماضي والتحريض على العنف.

وأكد مصدر أمنى بالسويس أن الصادر بحقهم قرار الحبس هم إبراهيم عبد العزيز وعزت أمين وشقيقة أحمد أمين.

وفى نفس الإطار، ألقت الأجهزة الأمنية بالسويس القبض على محمود على يوسف 40 عاما عضو جماعة الإخوان المسلمين بالسويس وأحد المسؤولين عن لجنة التعليم بجماعة الإخوان المسلمين، لاتهامة بالمشاركة في أحداث العنف داخل محافظة السويس يوم 6 أكتوبر الماضي.