أخبار عاجلة

مساء dmc - وزير الخارجية الأسبق: المقاربة الأمريكية تتفق مع الفكر المصري في التعامل مع الإرهاب -
مساء dmc - ملخص ماجاء في المؤتمر الصحفي الخاص بطرح الأسئلة حول لقاء الرئيس السيسي بالرئيس الأمريكي -
مساء dmc - الهيئة القبطية الأمريكية: زيارة السيسي عيد للجالية المصرية .. ويتم حشد أتوبيسات لإستقباله -
ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي - الأحد 02 أبريل 2017 -
التعادل يحسم قمة نابولي ويوفنتوس بـ«الكالتشيو».. وروما سعيد -
برشلونة يواصل مطاردة الريال بـ«رباعية» غرناطة -
مساء dmc - المستشار الإعلامي للجالية المصرية بنيويورك يكشف لقاؤه مع الرئيس السيسي في واشنطن -
مساء dmc - رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي: تعويم الجنيه ورفع الدعم خطوات لتحسين الاستثمار -
ستاد مصر: ما يحتاجه الزمالك ليعود للمنافسة في الدوري -
ستاد مصر: تصريحات شتراكا - المدير الفني لنادي الإسماعيلي عقب الهزيمة من مصر للمقاصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. DMC

حبس 3 من مؤيدي المعزول بالسويس 15 يوما.. وضبط عضو بالإخوان بتهمة التحريض على العنف

Google+ Print
حبس 3 من مؤيدي المعزول بالسويس 15 يوما.. وضبط عضو بالإخوان بتهمة التحريض على العنف حبس 3 من مؤيدي المعزول بالسويس 15 يوما.. وضبط عضو بالإخوان بتهمة التحريض على العنف

كتب : محمد مقلد الإثنين 28-10-2013 13:25

قررت النيابة العسكرية بالسويس، اليوم، تجديد حبس ثلاثة من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي بالسويس لمدة 15 يوما، لاتهامهم بالتعدى على قوات الجيش المكلفة بتأمين المحافظة يومى 14و16 أغسطس الماضي والتحريض على العنف.

وأكد مصدر أمنى بالسويس أن الصادر بحقهم قرار الحبس هم إبراهيم عبد العزيز وعزت أمين وشقيقة أحمد أمين.

وفى نفس الإطار، ألقت الأجهزة الأمنية بالسويس القبض على محمود على يوسف 40 عاما عضو جماعة الإخوان المسلمين بالسويس وأحد المسؤولين عن لجنة التعليم بجماعة الإخوان المسلمين، لاتهامة بالمشاركة في أحداث العنف داخل محافظة السويس يوم 6 أكتوبر الماضي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - وزير الخارجية الأسبق: المقاربة الأمريكية تتفق مع الفكر المصري في التعامل مع الإرهاب

مساء dmc - وزير الخارجية الأسبق: المقاربة الأمريكية تتفق مع الفكر المصري في التعامل مع الإرهاب

مساء dmc - ملخص ماجاء في المؤتمر الصحفي الخاص بطرح الأسئلة حول لقاء الرئيس السيسي بالرئيس الأمريكي

مساء dmc - ملخص ماجاء في المؤتمر الصحفي الخاص بطرح الأسئلة حول لقاء الرئيس السيسي بالرئيس الأمريكي

مساء dmc - الهيئة القبطية الأمريكية: زيارة السيسي عيد للجالية المصرية .. ويتم حشد أتوبيسات لإستقباله

مساء dmc - الهيئة القبطية الأمريكية: زيارة السيسي عيد للجالية المصرية .. ويتم حشد أتوبيسات لإستقباله

مساء dmc - المستشار الإعلامي للجالية المصرية بنيويورك يكشف لقاؤه مع الرئيس السيسي في واشنطن

مساء dmc - المستشار الإعلامي للجالية المصرية بنيويورك يكشف لقاؤه مع الرئيس السيسي في واشنطن