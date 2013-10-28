خطوات رسم الأي لاينر حسب شكل عينيك

يعتبر قلم الكحل أو الأي لاينر من أهم أدوات المكياج التي لا غنى عنها لمعظم السيِّدات يومياً، لما يتمتع به من قدرة على إضفاء جمال ورونق مميّز على العين. ولكن مع اختلاف أنواع الكحل وتعدّد أشكال العيون، أصبح من الصعب أن تحترفي فنّ وضع الكحل أو الأي لاينر بشكل يلائم رسمة عينيك ونوع بشرتك ونوع المناسبة التي تذهبين إليها.

قد يهمك: مكياج العمل... ماذا أفعل وماذا أتجنَّب؟

إليك هذه القواعد البسيطة لتحترفي فن وضع الكحل أو الأي لاينر على العين بطريقة سهلة وبسيطة:

* العين الضيقة أو الصغيرة: لا تكثري من وضع الكحل داخل العين حتى لا تتسبّبي بتضيّقها أكثر، بل قومي برسم خط رفيع أعلى الرمش فقط، مع تمديده إلى الخارج في المناسبات، كي يُعطي الشكل المسحوب للعين. وإذا رغبتِ في تحديد العين من الداخل، قومي باستخدام اللون الأبيض أو أيّ لون فاتح للكحل.

* العين الواسعة أو الجاحظة: ضعي طبقة عريضة من الكحل حول العين لتعطي مظهراً ضيّقاً قليلاً، مع التقليل من سُمك الكحل داخل العين. ويُفضّل ألا تضعي الكحل بداخل العين على الجفن كله، بل يكفي حتى منتصفه فقط.

ولرسمة عين مميّزة، قومي بما يلي:

• قومي ببَرْي قلم الكحل جيداً، ثمّ ثبّتي الجفن بيديكِ، وضعي الكحل ـ بداية ـ من زاوية العين الداخلية، ثمّ اسحبيه إلى الخارج.

• كرّري نفس الأمر، مع وضع الكحل أو الأي لاينر خارج العين، ثم ثبّتي يديكِ على الجفن، و ضعي خطاً رفيعاً أعلى الرمش.

تابعي أيضاً: