أخبار عاجلة

مساء dmc - وزير الخارجية الأسبق: المقاربة الأمريكية تتفق مع الفكر المصري في التعامل مع الإرهاب -
مساء dmc - ملخص ماجاء في المؤتمر الصحفي الخاص بطرح الأسئلة حول لقاء الرئيس السيسي بالرئيس الأمريكي -
مساء dmc - الهيئة القبطية الأمريكية: زيارة السيسي عيد للجالية المصرية .. ويتم حشد أتوبيسات لإستقباله -
ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي - الأحد 02 أبريل 2017 -
التعادل يحسم قمة نابولي ويوفنتوس بـ«الكالتشيو».. وروما سعيد -
برشلونة يواصل مطاردة الريال بـ«رباعية» غرناطة -
مساء dmc - المستشار الإعلامي للجالية المصرية بنيويورك يكشف لقاؤه مع الرئيس السيسي في واشنطن -
مساء dmc - رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي: تعويم الجنيه ورفع الدعم خطوات لتحسين الاستثمار -
ستاد مصر: ما يحتاجه الزمالك ليعود للمنافسة في الدوري -
ستاد مصر: تصريحات شتراكا - المدير الفني لنادي الإسماعيلي عقب الهزيمة من مصر للمقاصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

خطوات رسم الأي لاينر حسب شكل عينيك

Google+ Print
خطوات رسم الأي لاينر حسب شكل عينيك خطوات رسم الأي لاينر حسب شكل عينيك

يعتبر قلم الكحل أو الأي لاينر من أهم أدوات المكياج التي لا غنى عنها لمعظم السيِّدات يومياً، لما يتمتع به من قدرة على إضفاء جمال ورونق مميّز على العين. ولكن مع اختلاف أنواع الكحل وتعدّد أشكال العيون، أصبح من الصعب أن تحترفي فنّ وضع الكحل أو الأي لاينر بشكل يلائم رسمة عينيك ونوع بشرتك ونوع المناسبة التي تذهبين إليها.

قد يهمك:  مكياج العمل... ماذا أفعل وماذا أتجنَّب؟

إليك هذه القواعد البسيطة لتحترفي فن وضع الكحل أو الأي لاينر على العين بطريقة سهلة وبسيطة:

* العين الضيقة أو الصغيرة: لا تكثري من وضع الكحل داخل العين حتى لا تتسبّبي بتضيّقها أكثر، بل قومي برسم خط رفيع أعلى الرمش فقط، مع تمديده إلى الخارج في المناسبات، كي يُعطي الشكل المسحوب للعين. وإذا رغبتِ في تحديد العين من الداخل، قومي باستخدام اللون الأبيض أو أيّ لون فاتح للكحل.

* العين الواسعة أو الجاحظة: ضعي طبقة عريضة من الكحل حول العين لتعطي مظهراً ضيّقاً قليلاً، مع التقليل من سُمك الكحل داخل العين. ويُفضّل ألا تضعي الكحل بداخل العين على الجفن كله، بل يكفي حتى منتصفه فقط.
ولرسمة عين مميّزة، قومي بما يلي:
• قومي ببَرْي قلم الكحل جيداً، ثمّ ثبّتي الجفن بيديكِ، وضعي الكحل ـ بداية ـ من زاوية العين الداخلية، ثمّ اسحبيه إلى الخارج.
• كرّري نفس الأمر، مع وضع الكحل أو الأي لاينر خارج العين، ثم ثبّتي يديكِ على الجفن، و ضعي خطاً رفيعاً أعلى الرمش.

تابعي أيضاً:

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي