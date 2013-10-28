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الحقيقة وراء فاعليَّة الكريمات الطبيعيَّة

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الحقيقة وراء فاعليَّة الكريمات الطبيعيَّة الحقيقة وراء فاعليَّة الكريمات الطبيعيَّة

تشهد وصفات الجمال المنزليَّة إقبالاً كبيراً بين السيِّدات. ولكن على الجانب الآخر، هناك بعض السيِّدات اللاتي لا يقتنعن بفاعليَّة هذه الوصفات الطبيعيَّة.
وبخصوص هذا الأمر، تقول خبيرة التجميل العالميَّة مارليس بوش: "تتميَّز الوصفات المنزليَّة بفوائدها الكبيرة للبشرة والجلد؛ فالعسل وزيت الزيتون واللبن منتجات مغذِّية للبشرة ومفيدة لها. ولكن هذه الوصفات المنزليَّة لا تتمتَّع بنفس فاعليَّة مستحضرات التجميل الجاهزة، إذ إنَّ تأثير صفار البيض أو العسل لا يُضاهي تأثير مادة الليبوسوم أو حمض الهيالورون أو الطحالب؛ لذا يفضَّل استعمال الوصفات الطبيعيَّة على البشرة بانتظام، لمدَّة لا تقلّ عن أسبوعين، للحصول على نتيجة جيِّدة. وإن كنتِ على عجلة من أمركِ، وتريدين الحصول على نتيجة سريعة، فقومي باختيار المستحضرات الكيميائيَّة الجاهزة".

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سيدتي