ألمانيا تعدل إرشادات السفر لمصر وتشير لهدوء الأوضاع بالأقصر وأسوان وسيناء

كتب : أ ش أ منذ 56 دقيقة

أدخلت وزارة الخارجية الألمانية تعديلا على إرشادات السفر إلى مصر، مشيرة إلى هدوء الأوضاع في محافظتي الأقصر وأسوان والمدن الممتدة بينهما على ضفاف النيل، كما سمحت للمواطنين بالسفر إلى شبه جزيرة سيناء، وذلك في إطار جهود وزارة الخارجية والسفارات في الخارج للترويج السياحي لمصر.

وذكر بيان لوزارة الخارجية المصرية اليوم، أن تخفيف تحذيرات السفر يأتي تتويجا للجهود التي تقوم بها السفارة المصرية ببرلين مع المسؤولين الألمان ووكلاء السياحة والسفر ووسائل الإعلام للترويج ودعم السياحة المصرية والتأكيد على تحسن الأوضاع.

وتتزامن الخطوة الألمانية الأخيرة مع الزيارة التي نظمتها السفارة المصرية في برلين لوفد من 66 من الكتاب السياحين ووكلاء السياحة وممثلين عن كبرى شركات السياحة والطيران الألمان إلى الأقصر الشهر الماضي، بالإضافة إلى الزيارة التي ينظمها المكتب السياحي حاليا لمجموعة من الصحفيين ورجال السياحة إلى أسوان حضرخلالها الاحتفال بتعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني، بعد مشاركتهم في ندوة نُظمت لهم بمدينة الغردقة.