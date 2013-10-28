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Katie Holmes تنضم لتويتر.. وتنشر صورتها مع Taylor Swift

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Katie Holmes تنضم لتويتر.. وتنشر صورتها مع Taylor Swift Katie Holmes تنضم لتويتر.. وتنشر صورتها مع Taylor Swift

انضمت الممثلة الأمريكية Katie Holmes أخيراً إلى موقع (تويتر)، وسارت على خطى آلاف المشاهير الذين يتواصلون مع معجبيهم عبر التغريد.
وأطلقت Holmes حسابها الخاص على (تويتر) تحت اسم"holmeskatie"، معبرة عن حماستها الشديدة للأمر، وكتبت في أول تغريدة تقول "أنا سعيدة جداً لأنني على تويتر!!".
وألحقتها بتغريدة أخرى هي "أرسل أول تغريدات لي من جنوب أفريقيا"، كما نشرت صورة لها مع المغنية Taylor Swift التي تعمل معها على تصوير فيلم "The Giver" من إنتاج نيكي سيلفر، صورة أخرى لها وخلفها حمار الوحش.
وتقوم النجمة بمتابعة حسابات أزيائية على توتير، أما بالنسبة للنجوم فهي تتابع Taylor Swift فقط، والمنتج Albert Bianchini.

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