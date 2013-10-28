أخبار عاجلة

مساء dmc - وزير الخارجية الأسبق: المقاربة الأمريكية تتفق مع الفكر المصري في التعامل مع الإرهاب -
مساء dmc - ملخص ماجاء في المؤتمر الصحفي الخاص بطرح الأسئلة حول لقاء الرئيس السيسي بالرئيس الأمريكي -
مساء dmc - الهيئة القبطية الأمريكية: زيارة السيسي عيد للجالية المصرية .. ويتم حشد أتوبيسات لإستقباله -
ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي - الأحد 02 أبريل 2017 -
التعادل يحسم قمة نابولي ويوفنتوس بـ«الكالتشيو».. وروما سعيد -
برشلونة يواصل مطاردة الريال بـ«رباعية» غرناطة -
مساء dmc - المستشار الإعلامي للجالية المصرية بنيويورك يكشف لقاؤه مع الرئيس السيسي في واشنطن -
مساء dmc - رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي: تعويم الجنيه ورفع الدعم خطوات لتحسين الاستثمار -
ستاد مصر: ما يحتاجه الزمالك ليعود للمنافسة في الدوري -
ستاد مصر: تصريحات شتراكا - المدير الفني لنادي الإسماعيلي عقب الهزيمة من مصر للمقاصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. DMC

"بصيرة" يدعو حكومة الببلاوى للتركيز على قطاع الاتصالات في جذب الاستثمارات

Google+ Print
"بصيرة" يدعو حكومة الببلاوى للتركيز على قطاع الاتصالات في جذب الاستثمارات "بصيرة" يدعو حكومة الببلاوى للتركيز على قطاع الاتصالات في جذب الاستثمارات

كتب : محمد الدعدع وحسن عثمان منذ 59 دقيقة

دعا الدكتور ماجد عثمان، مدير مركز بصيرة، حكومة الدكتور حازم الببلاوي، بضرورة الإسراع في مشروع الانترنت فائق السرعة، إضافة إلى الاهتمام بالاستثمار في قطاع الاتصالات باعتباره موردًا هامًا لكثير من الدول إذا ما تم استغلاله بشكل جيد لاسيما وأن تمتلك كوادر وخبرات بشرية هائلة يمكن الاستفادة منها في ذلك المجال.

وقال عثمان لـ"الوطن" إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سيمثل 28% من إجمالي الناتج القومي بالهند عام 2020، وهو ما لا يمكن إغفاله كمورد هام وحيوي من موارد الدخل القومي.

وطالب عثمان، بإعادة هيكلة قطاع الاتصالات ليشمل عدد أكبر من العاملين، إضافة إلى الاهتمام بضرورة التثقيف ورفع الوعى لدى المواطنين بكيفية تعاملهم مع التكنولوجيا.

يشار إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، كانت أعلنت، أنها ستبدأ تنفيذ خطة لنشر الانترنت فائق السرعة في البلاد، وأنها ستنفذ على عدة مراحل تنتهي بداية 2018، وستساهم في رفع معدلات نمو القطاع بنسبة 6% خلال عامين من بدء التنفيذ.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن توضح ماذا تريد مصر من أمريكا وماذا تريد أمريكا من مصر

مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن توضح ماذا تريد مصر من أمريكا وماذا تريد أمريكا من مصر

مساء dmc - وزير الخارجية الأسبق: المقاربة الأمريكية تتفق مع الفكر المصري في التعامل مع الإرهاب

مساء dmc - وزير الخارجية الأسبق: المقاربة الأمريكية تتفق مع الفكر المصري في التعامل مع الإرهاب

مساء dmc - الهيئة القبطية الأمريكية: زيارة السيسي عيد للجالية المصرية .. ويتم حشد أتوبيسات لإستقباله

مساء dmc - الهيئة القبطية الأمريكية: زيارة السيسي عيد للجالية المصرية .. ويتم حشد أتوبيسات لإستقباله

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي - الأحد 02 أبريل 2017

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي - الأحد 02 أبريل 2017