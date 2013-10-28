"بصيرة" يدعو حكومة الببلاوى للتركيز على قطاع الاتصالات في جذب الاستثمارات

كتب : محمد الدعدع وحسن عثمان منذ 59 دقيقة

دعا الدكتور ماجد عثمان، مدير مركز بصيرة، حكومة الدكتور حازم الببلاوي، بضرورة الإسراع في مشروع الانترنت فائق السرعة، إضافة إلى الاهتمام بالاستثمار في قطاع الاتصالات باعتباره موردًا هامًا لكثير من الدول إذا ما تم استغلاله بشكل جيد لاسيما وأن مصر تمتلك كوادر وخبرات بشرية هائلة يمكن الاستفادة منها في ذلك المجال.

وقال عثمان لـ"الوطن" إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سيمثل 28% من إجمالي الناتج القومي بالهند عام 2020، وهو ما لا يمكن إغفاله كمورد هام وحيوي من موارد الدخل القومي.

وطالب عثمان، الحكومة بإعادة هيكلة قطاع الاتصالات ليشمل عدد أكبر من العاملين، إضافة إلى الاهتمام بضرورة التثقيف ورفع الوعى لدى المواطنين بكيفية تعاملهم مع التكنولوجيا.

يشار إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، كانت أعلنت، أنها ستبدأ تنفيذ خطة لنشر الانترنت فائق السرعة في البلاد، وأنها ستنفذ على عدة مراحل تنتهي بداية 2018، وستساهم في رفع معدلات نمو القطاع بنسبة 6% خلال عامين من بدء التنفيذ.