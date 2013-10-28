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«أبناء التليفزيون» يحسمون نتيجة انتخابات «السينمائيين»

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«أبناء التليفزيون» يحسمون نتيجة انتخابات «السينمائيين» «أبناء التليفزيون» يحسمون نتيجة انتخابات «السينمائيين»

كتب : محمد عبدالجليل تصوير : معتز زكى الإثنين 28-10-2013 07:59

فى ساعة متأخرة من الليل، انتهت أمس الأول انتخابات التجديد النصفى لمجلس نقابة المهن السينمائية، حيث حسمت النتيجة لصالح كل من ممدوح يوسف والمخرج محمد النجار وعبدالحكيم التونسى ونبيل الجوهرى وإبراهيم حطب وأسامة نصار. جاءت نتيجة الانتخابات لتعيد الحديث عن أزمة نقابة السينمائيين الدائمة بخصوص علاقة العاملين بالتليفزيون بالنقابة، ومطالبة السينمائيين بضرورة الفصل بينهما. وهو ما رفضه المخرج محمد النجار، قائلاً: «هذه تفرقة أرفضها تماماً، فالتليفزيون والسينما كيان واحد فى رأيى وينبغى علينا أن نتخلى عن تلك النبرة التى تسبّبت فى اصطناع معارك كثيرة فى فترات ماضية». فى حين اعتبر المخرج سميح منسى أحد المرشحين الذين لم يحالفهم النجاح، أن غياب السينمائيين عن الانتخابات جاء لشعورهم بالإحباط وتوقعهم النتيجة التى جرت بفوز العاملين بالتليفزيون. وعما تردد بشأن توفير أتوبيسات لنقل العاملين بالتليفزيون إلى مقر الانتخابات، قال مسعد فودة نقيب السينمائيين: «مجلس الإدارة كان على مسافة واحدة من جميع المرشحين، والأتوبيسات تم تخصيصها لجميع الأعضاء ولم تقتصر على العاملين بالتليفزيون فقط.

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