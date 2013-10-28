منى الشاذلي تسأل: هل المصريون يحتاجون السيسي رئيساً أم وزيراً للدفاع؟

كتب : فاطمة النشابي الإثنين 28-10-2013 10:12

طرحت الإعلامية منى الشاذلي، خلال برنامج "جملة مفيدة " الذي تُقدمه على "MBC مصر" تساؤلاً على جميع المشاهدين، مفاده "هل المصريون في حاجة للسيسي رئيسا؟ أم الأفضل أن يبقى كوزير للدفاع وينهض بالجش ويكمل مهمته؟".

ودعت المتابعين للتفكير سويا وقياس رد فعل الجمهور حول مقاطع الفيديو التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، للفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع، ويظهر السيسي فيها متحدثا إلى ضباط الجيش ويتحدث عن تطوير الجيش والمساواة بين الضباط في الحقوق، وأهمية الحفاظ على كرامتهم الشخصية وقوتهم ليتمكنوا من حماية الوطن.

وعلقت الشاذلي على الفيديو بأن السيسي يبدو رجلاً مهتم بتطوير الجيش المصري منذ اليوم الأول لتعيينه، ويتحدث بلهجة حاسمة وحازمة للغاية حتى يعيد تطوير الجيش ويزيد إمكانياته.