مدية الشرقي وأناقة الستينات لربيع وصيف 2014

كانت لنشأة المصممة الإماراتيَّة مدية الشرقي ابنة حاكم الفجيرة الشيخ حمد بن محمد الشرقي بين مصممين يحيكون أجمل الأزياء، ودراستها في جامعة "اسمود" الفرنسيَّة المرموقة، بالإضافة إلى تدرُّبها على يد المصمم اللبنانيّ الشَّهير عبد محفوظ، الأثر الكبير في صقل موهبتها بتصميم الأزياء حتى افتتحت دار الأزياء الخاصَّة بها باسم "الشرقي"

قدّمت مدية الشرقي مجموعتها لربيع وصيف 2014 في أيام "Fashion Forward" في مدينة دبي قبل أيام، حيث غلبت عليها أناقة الستينات، وتنوَّعت المجموعة بين البدل النَّاعمة والفساتين الرَّائعة التي لفتتنا بنعومتها ورقَّة تفاصيلها، كما أعجبتنا اللمسات العصريَّة التي حرصت المصممة على إضافتها في بعض القطع.

وبالنِّسبة للألوان، فقد اختارت المصممة مدية الشرقي ألوان الباستيل الرقيقة كالأصفر، والأزرق والأخضر.

شاهدي في الصُّور ما قدَّمت مدية الشرقي في مجموعة ربيع وصيف ٢٠١٤.

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