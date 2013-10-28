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السبت 2 نوفمبر عطلة القطاع الخاص بمناسبة رأس السنة الهجرية

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السبت 2 نوفمبر عطلة القطاع الخاص بمناسبة رأس السنة الهجرية السبت 2 نوفمبر عطلة القطاع الخاص بمناسبة رأس السنة الهجرية

تقرر ان يكون يوم السبت الموافق 2 نوفمبر 2013 عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في منشآت ومؤسسات وشركات القطاع الخاص في الدولة بمناسبة رأس السنة الهجرية.

جاء ذلك في تعميم أصدره معالي صقر غباش وزير العمل تنفيذا لحكم المادة 74 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته.

ورفع معاليه إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وإخوانهما أصحاب السمو اعضاء المجلس الاعلى حكام الامارات أصدق التهاني والتبريكات بهذه المناسبة.

وهنأ معاليه حكومة وشعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها بهذه المناسبة سائلاً المولى عز وجل أن يعيدها على دولتنا بمزيد من التقدم والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالعزة والمجد.
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