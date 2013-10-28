شرطة أبوظبي تسحب 68 رخصة للتجاوز بصورة خطرة

سحبت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي 68 رخصة قيادة من قائدي الشاحنات لمدة ثلاثة شهور، والغرامة 10 آلاف درهم؛ للتجاوز بصورة خطرة على الطرق الخارجية، خلال شهر سبتمبر الماضي، وذلك في إطار أولوية القيادة العامة لشرطة أبوظبي لجعل الطرق أكثر أمناً، واستراتيجية المديرية للحدّ من الحوادث المرورية التي تقع بسبب التجاوز بصورة خطرة للشاحنات.

وأكد العقيد حمد ناصر البلوشي، مدير إدارة مرور المناطق الخارجية بمديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي؛ التي تقع بسبب تجاوز الشاحنات، لافتاً إلى الاهتمام الذي توليه استراتيجية السلامة المرورية لشرطة أبوظبي، لخفض حوادث الشاحنات الثقيلة، وما ينتج عنها من وفيات وإصابات بالغة على الطرق الخارجية وطريق الشاحنات.

وقال إن "المديرية" طبقت العديد من الإجراءات التي هدفت إلى توفير السلامة المرورية، وتلافي المخاطر التي تسببها حوادث الشاحنات، من خلال تحديد سرعاتها على الطرق الخارجية بـ"80" كيلومتراً في الساعة، وإيقاف حركة سيرها على الطرق الخارجية في حال انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، بسبب الضباب وتقلبات الطقس، وذلك إلى حين وضوح الرؤية بجانب تحديد طرق سيرها وحظر دخولها إلى مدينة أبوظبي، خلال أوقات الذروة، وخلال الأحوال الجوية المتغيرة.

وذكر أنه تم تكثيف الرقابة المرورية على الطرق الخارجية، وطريق الشاحنات للحد من مخاطر التجاوز، والأسباب التي تؤدي إلى وقوع الحوادث المروري، وحث السائقين على الالتزام بقانون المرور، وعدم التسبب في الحوادث المرورية نتيجة للانتقال المفاجئ للشاحنة من مسرب إلى آخر؛ وهو ما يؤدي إلى وقوع الحوادث المرورية الجسيمة.

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